不受任天堂訴訟影響！《幻獸帕魯》將與《泰拉瑞亞》展開連動

記者楊智仁／綜合報導

2024 年初最熱門的遊戲《幻獸帕魯 PalWorld》以相似於《寶可夢》玩法而爆紅，儘管 9 月時遭到任天堂提告，不過看起遊戲進展完全不受到影響，今日 ( 11/27 ) 稍早更是宣布將和《泰拉瑞亞》展開合作，預計 2025 年推出。

▼《幻獸帕魯》與《泰拉瑞亞》合作。（圖／翻攝自 PalWorld 推特）

《泰拉瑞亞》（Terraria）是一款 2D 沙盒模擬遊戲，由 Re-Logic 開發，玩家能夠在一個隨機生成的 2D 世界裡探索、創造、建築，並與各種生物戰鬥，類似於銀河戰士系列和《惡魔城X 月下夜想曲》。遊戲 2011 年最初發布在 Windows 平台，此後陸續發布了支援其他作業系統、主機、智慧型手機和平板電腦等的版本。遊戲發布時受到普遍正面評價，截至 2022 年全平台累積銷量逾 4450 萬套，成為有史以來銷量最好的遊戲之一。

至於《幻獸帕魯》則是今年最火紅遊戲， 2024 年初締造 Steam 歷史前三同上高峰，銷量突破 3,000 萬套，10 月更拿下了 PS Store 日本地區下載冠軍。關於《泰拉瑞亞》X《幻獸帕魯》合作目前僅釋出主視覺作品主角握手場景，更多詳細資訊則有待官方後續公開。