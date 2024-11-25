PlayStation Store特賣活動開跑！「黑暗靈魂、七龍珠」最低兩折

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂於宣布，PlayStation Store黑色星期五特賣活動將於2024年11月22日（五）～2024年12月2日（一）間展開，指定遊戲於限定期間購買可享最低 2 折起優惠，其中包含「黑暗靈魂、火影、七龍珠」等相關作品。

▼PlayStation Store黑色星期五特賣活動。（圖／萬代提供、翻攝自Steam）

FromSoftware 最為膾炙人口，難度極高卻極易上癮，長年廣受玩家好評，並成為一大遊戲類型經典的傳奇動作遊戲《黑暗靈魂》系列即將在本次特賣活動中，針對多款作品及版本推出 5 折優惠；忍道對戰動作遊戲《終極風暴》系列最新作品《NARUTO X BORUTO 火影忍者 終極風暴羈絆》以及人氣歷久不衰的《七龍珠》家用主機遊戲，《七龍珠 FighterZ》、《七龍珠 異戰2》及《七龍珠Z 卡卡洛特》等作品多個版本也都在限定期間以優惠價格登場。

【PlayStation Store黑色星期五特賣優惠品項】

．《黑暗靈魂3》數位標準版、數位豪華版：5折

．《黑暗靈魂3》季票：5折

．《黑暗靈魂2 原罪哲人》：5折

．《黑暗靈魂 Remastered》：5折

．《火影忍者 終極風暴羈絆》數位標準版／樂曲終極數位版：5折／4.7折

．《七龍珠 FighterZ》數位標準版／數位傳奇版：2.5折／4折

．《七龍珠 異戰2》數位標準版／數位特別版：3.3折／5折

．《七龍珠Z 卡卡洛特》數位標準版／數位傳奇版：2折／2.5折