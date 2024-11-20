宙斯離隊疑鬧翻⋯T1深夜「秒刪」官網照片　韓網乳摸滿天飛

記者蘇晟彥／綜合報導

T1 19日晚間官宣，上路選手Zeus改由HLE DORAN交棒，確定Zeus在二連冠後不續約離隊。但不到12小時，各種乳摸滿天飛，從「40億大合約」、「簽約拖延等等」，疑似與T1 合約過程不愉快離隊。但T1官方頻道、官網簡歷在宣佈消息後，Zeus相關訊息都已刪除，連前陣子離隊的Rekkles都還在，讓不少粉絲憂心直說，「這波鬧得有點大，Zeus經紀公司不出來解釋一下嗎？」

Zeus在確定離隊後，各種韓網乳摸（Rumoring）滿天飛，從最早開始的HLE出手40億大合約等等，讓不少粉絲從官宣前就開始擔憂ZOGFK將不會在今年續約，而昨天正式官宣後，不到幾小時Zeus的簡歷就從T1官網上撤下，付費會員頻道的內容也消失，迅速換上DORAN的照片，甚至被網友抓出「太趕連衣服都用Ｐ上去的」，讓T1跟Zeus鬧翻的謠言宣囂塵上。

對此，在經過一夜後，堪稱電競史上乳摸最爆炸的一天，各種Zeus離隊與T1鬧翻的謠言都出爐，內容大致上是指Zeus所屬經紀公司以拖延的方式反覆拉抬選手合約價格，最終惹惱T1，雙方最後不歡而散，讓Zeus所屬經紀公司急發聲明表示為了保護選手，確認狀況後將另行發佈聲明。

此外也有傳聞爆出，相比於Zeus，其他三小將簽約過程都很爽快，Oner、Keria看到調整金額後就點頭爽快簽約，Gumayusi甚至因為自己表現不佳提出「凍漲」，T1還額外給出補償方案，但目前都屬乳摸階段，僅有Zeus在T1的痕跡開始被抹去，詳細只能等待雙方公佈細節。

▼Zeus經紀人發聲明「強調謠言都不是真的」

