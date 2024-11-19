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Google Play 2024最受歡迎榜單公佈　長青抓寶手遊奪持續影響力獎

記者蘇晟彥／綜合報導

2024將走入尾聲，Google官方 19日公佈「Google Play」過去一年最愛應用程式、遊戲各獎項榜單。長青遊戲《Pokemon Go》無意外的再次奪下「持續影響力獎」；在應用程式部分，提倡二手交易的《厝邊 MyNeighbor》則獲得最佳社會貢獻獎，透過與周遭鄰居交易用不到的商品，藉此降低詐騙、再利用理念。

▼Google公開Google Play 2024年年度最佳榜單。

▲▼ google 榜單 2024

2024 年即將步入尾聲，Google官方整理了Google Play 過去一年來最受台灣使用者喜愛的應用程式與遊戲，進一步了解台灣的使用者在應用程式或遊戲娛樂的內容選擇上，有哪些喜好與趨勢，以及又有哪些台灣在地開發團隊的創新。

由台灣團隊所開發的《厝邊 MyNeighbor》獲得「年度最佳社會貢獻應用程式」。開發成員以自身處理二手物品交易的經驗出發，觀察到目前缺少以在地社群與鄰里為核心的平台，因此以「厝邊」的概念打造了這個二手物品交易平台。並進一步透過位置認證，除了降低面交的難度，更鼓勵使用者與鄰里互動，在避免詐騙、減少資源浪費的同時，也促進社區交流。

▲▼ google 榜單 2024

觀察今年上榜的其他應用程式，可以看到 AI 技術的應用場景越來越多元，也開始走入日常生活，成為解決問題和自我學習時的實用工具。例如，獲得「年度最佳應用程式」的《Speak - 英文口說智慧學習》，就透過 AI 技術提供即時的實境對話練習和修正建議，讓使用者能夠隨時隨地練習英文口說，幫助降低學習門檻。

同時，運用 AI 技術進行影像編輯，以及短影音娛樂應用也受到許多台灣使用者喜愛。獲得「年度最佳生活手應用程式」的《Adobe Express：AI 影片設計》運用了 AI 技術來幫助使用者展現創意，讓繁瑣的影片剪輯和文字特效製作變得更簡單，即使沒有專業背景的使用者，也能輕鬆上手。《Winkit-影片畫質修復》則可以運用 AI 技術讓不小心拍壞的照片與影片重獲新生，像是修復畫質、消除雜訊，甚至自動修圖和增強色彩，讓照片和影片煥然一新，成為「年度最具潛力應用程式」。而「年度最具娛樂性應用程式」則是由專為手機觀看直式短影音所設計的《ReelShort - Short Movie & TV》獲得，除了提供原創影片、迷你劇集等豐富內容外，更加入互動式影片，讓觀眾可以自行決定故事發展，帶來更沈浸式的娛樂體驗。

隨著不同類型的行動裝置普及，許多使用者也選擇使用大螢幕尺寸的裝置，作為日常生活與娛樂使用。今年，我們也首度新增了「年度最佳大螢幕應用程式」獎項，鼓勵開發者針對大螢幕裝置設計更優質的應用程式。獲獎的《Infinite Painter》擁有豐富的繪圖工具和清楚的介面，讓使用者可以盡情揮灑創意，享受在大螢幕上繪畫的樂趣。

▲▼ google 榜單 2024

「年度最佳遊戲」由《劍與遠征：啟程》獲得，除了角色沿襲前作 AFK 系列的世界觀，讓玩家能跟著熟悉的角色體驗全新遊戲內容外，更在視覺和聽覺體驗上持續創新，例如遊戲場景會隨地圖與情節進展結合，呈現更細緻的美術細節，以及交由專業交響樂團錄製的遊戲配樂，為玩家帶來更沈浸式的遊戲體驗。

由台灣獨立遊戲團隊 Seagle Games 開發的《水族館物語：人魚世界》則以可愛畫風、豐富的裝備選項和玩家社群互動功能，獲得「年度最佳台灣製作遊戲」。玩家將扮演一名水族館館長，模擬經營水族館，透過蒐集角色、放置養成各種海洋生物與美人魚，完成任務。

台灣玩家也喜愛具有豐富劇情與世界觀的遊戲體驗，像是獲得「年度最佳獨立製作遊戲」的《Yes, Your Grace》讓玩家將扮演一名中世紀的國王，並根據劇情演進，在權力、資源、家庭、人民福祉之間做出不同選擇，來管理自己的王國；而「年度最佳劇情遊戲」《鳴潮》則以引人入勝的故事劇情推進與世界觀、細緻的遊戲畫面和流暢的戰鬥環節，讓玩家沈浸其中。

另外，容易上手、可以和其他玩家同樂的遊戲也深受台灣玩家喜愛。 長年備受玩家喜愛的《Pokémon GO》就以簡單的機制和緊密的社群互動獲得「年度最佳持續影響力遊戲」。獲得「年度最佳休閒遊戲」的《出發吧麥芬》則以可愛的美術風格和容易上手的玩法，搭配組隊挑戰的社交互動元素，提供玩家輕鬆休閒的遊戲體驗；而《破壞突擊隊》主打可愛畫風、多元角色和緊湊的對戰節奏，滿足休閒跟追求技術的玩家，獲得「年度最佳多人對戰遊戲」。

近年來，隨著多元裝置應用的普及，玩家也越來越希望能在不同類型的裝置上享受遊戲樂趣，所以我們推出了「Google Play 遊戲」，讓更多台灣玩家可以在電腦上體驗手機遊戲。《王權之憶》以精緻的人物畫風、角色與技能成長與大規模戰鬥畫面獲得「年度最佳 Google Play 遊戲電腦版」。而兼具塔防與即時戰略類型的《部落衝突 (Clash of Clans)》則以考驗玩家資源配置和戰略調度的玩法，以及在多元裝置上的運行，獲得「年度最佳跨裝置遊戲」。

從今年的榜單可以發現，行動裝置和應用程式已經深入日常生活，不僅帶來豐富的娛樂體驗，更透過科技創新應用，打造更便利的生活。Google Play 會持續透過顧問服務和解決方案，與台灣的遊戲和軟體產業共同成長，成為幫助開發者發展，也讓使用者受惠的平台。

 

關鍵字：GoogleGooglePlay

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