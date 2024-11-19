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BLACKPINK官方手遊快閃店在台登場　巨型打卡牆Q版成員立牌搶拍

記者楊智仁／綜合報導

BLACKPINK THE GAME是BLACKPINK首款官方遊戲，玩家會在意外中穿越回團體出道前期，並且化身為製作人安排成員行程、管理公司等，多種小遊戲還能夠與其他玩家一起遊玩，另外也有獨家成員相片，一對一訊息、時尚裝扮等在全球上市。日前官方宣布BLACKPINK THE GAME快閃店三地開展，其中包含高雄漢神巨蛋、台北信義A11、以及林口三井Outlet，帶來最經典的黑粉配色打卡聖地、主題系列周邊商品帶你一次看。

▼BLACKPINK THE GAME快閃店。（圖／粉粉提供）▲▼BP。（圖／粉粉提供）▲▼BP。（圖／粉粉提供）

此次快閃店位於高雄漢神巨蛋1樓、台北信義A11 1樓，以及林口三井outlet 2期1樓展開，店門口有著超大型的BLACKPINK THE GAME成員Q版遊戲立牌迎接，店內以粉絲們最熟悉的粉黑色搭配，就算是路過也會不小心被吸引進店。

▲▼BP。（圖／粉粉提供）

大受注目周邊這次也要在台灣登場，像是壓克力制服搖搖立牌、水果汽水拍立得插卡立牌、BPTG舞台造型唱片壓克力立牌，不僅有經典黑粉配色款式，還有繽紛馬卡龍色系列款；抱枕絨毛類型除了有繡字、愛心及人物造型款，還有超吸睛應援手燈造型。另外，高顏值生活小物也不少，造型壓克力冰箱貼套組、手機氣墊支架、黑與粉色珠鏈手機繩、壓克力毛毛球手機墊片，讓BPTG成員豐富生活的每一刻。服飾方面更是一應俱全，從短袖、中性款T恤到經典漁夫帽、老帽，滿足BLINKs的穿搭需求。

▲▼BP。（圖／粉粉提供）▲▼BP。（圖／粉粉提供）▲▼BP。（圖／粉粉提供）

【BLACKPINK THE GAME Taiwan Store 活動資訊】

高雄漢神巨蛋｜1樓
活動時間：2024/11/16~2024/12/2
地址：高雄市左營區博愛二路777號
營業時間：週日~週四 11:00~21:30 / 週五、六 11:00~22:00

台北信義新天地A11｜1樓
活動時間：2024/11/18~2024/12/8
地址：台北市信義區松壽路11號
營業時間：週日至週四11:00-21:30 / 週五、六 11:00-22:00

MITSUI OUTLET PARK 林口｜2期1樓
活動時間：2024/11/22~2024/12/8
地址：新北市林口區文化二路一段123號
營業時間：11:00-21:00

▲▼BP。（圖／粉粉提供）

關鍵字：BLACKPINK

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