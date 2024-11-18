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KeSPA盃中華隊名單公開　電狼多人齊聚Maple生涯最終戰

記者楊智仁／綜合報導

睽違三年由韓國電競協會主辦的《英雄聯盟》賽事 KeSPA CUP 即將於 11 月 30 日再度開賽，這次中華隊也會加入到比賽行列，今日 ( 11/18 ) 稍早，CTESA 中華民國電子競技運動協會也公布中華隊名單，包含「Karsa、Maple、Betty」等多位前閃電狼成員齊聚準備出戰。

▼中華隊公布名單。（圖／翻攝自CTESA）▲▼中華隊。（圖／翻攝自CTESA）

這次中華隊陣容教練為「戰馬、Corgi」，選手們則主要是以 PCS 冠軍隊 PSG 作為主體，不過打野是由 Karsa 擔任，完整名單為「Azhi、Karsa、Maple、Betty、Woody」，而當然包含戰馬、Karsa、Maple、Betty 過去都曾經待過台灣知名隊伍 FW 閃電狼，Karsa、Maple 更是時隔多年將上演中野連動，瞬間勾起不少粉絲的回憶。

▲▼中華隊。（圖／翻攝自CTESA）

本屆 KeSPA CUP 將由中華隊、越南代表隊以及韓國 LCK 隊伍共 12 支隊伍參賽，這次中華隊被分到 A 組，詳細賽程可以參考下方圖片，值得一提的是，台灣明星中路 Maple 先前就已經在實況上表明，這次 KeSPA 盃會是生涯最終戰，也為這次的比賽再增添不少話題。

▲▼中華隊。（圖／翻攝自CTESA）▲▼中華隊。（圖／翻攝自CTESA）▲▼中華隊。（圖／翻攝自CTESA）▲▼中華隊。（圖／翻攝自CTESA）

關鍵字：英雄聯盟

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