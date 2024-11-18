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《膽大黨》漫畫線上觀看近7億次 　厄卡倫蛋蛋「金球」1:1商品化

記者楊智仁／綜合報導

《膽大黨》自 10 月 3 日在 NETFLIX 上架至今，前 6 集觀看數累計已突破 1700 萬次，有望成為 NETFLIX 下半年觀看數最高的日本動畫劇集，原作漫畫於 JUMP+ 線上觀看數字也直逼 7 億大關，如今關於作品周邊也不斷推出，其中還包含了「厄卡倫的金球蛋蛋」。

▼《膽大黨》推出「厄卡倫的金球蛋蛋」。（圖／翻攝自@FURYU_prize推特）▲▼膽大黨。（圖／翻攝自推特）

《膽大黨》可說是本季討論度最高的新番，特別是上周最新一集完美呈現粉絲公認最感人的故事橋段，關於親情細膩故事和精緻分鏡呈現，不少觀眾都落下眼淚也把《膽大黨》聲量推向更高的境界。乘著熱潮日本 FuRyu 就宣布推出 1:1 等比例「厄卡倫的金球蛋蛋（ダンダダン 金の玉）」，動畫前期找尋失蹤的蛋蛋可以說是重要主線之一，後續也以金球的方式呈現出來，根據高速婆婆說法，裡面蘊含強大的生命力，而這次商品採等比例還原，尺村約 5 公分預計在 2025 年春天以景品的形式發售。

關鍵字：膽大黨

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