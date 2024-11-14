《我推的孩子》連載4年半完結　收尾劇情遭批...赤坂新作明年登場

記者楊智仁／綜合報導
《【我推的孩子】》不論是動畫或漫畫，都可說是這兩年討論度最高的作品，經過 4 年半的連載，原作於今日 ( 11/14 ) 所發行的《週刊 Young Jump》50 號刊正式完結，同時赤坂明也宣布了下一部作品的消息。
／— 漫画【推しの子】赤坂アカ×横槍メンゴ★“最終章”展開中！★ (@oshinoko_comic) November 13, 2024
本日発売のYJ50号にて
【#推しの子】完結????
＼
星野家の表紙が目印です????
YJ50号&YJ51号で
2号連続かけかえカバー付録を収録‼️
表面はお手持ちの第1巻を並べると
イラストが繋がるアナザーカバー????
裏面は2人の歩みが紡がれたあらすじつき✍️
YJ50号にはルビー版を収録❤️#推しの子完結 pic.twitter.com/z8uTZD8Z61
由赤坂明、橫槍萌果所創作《我推的孩子》於集英社《週刊YOUNG JUMP》2020 年第 21 期開始連載，本作並非普通偶像題材作品，揭開演藝圈深藏內幕，講述業界知識且有大量難以猜測情感，以及推理復仇劇情。2023、2024 年改編為兩季動畫後聲量一舉衝到最高峰，原作銷量也飛速飆升，截至今年 4 月漫畫累計發行量突破 1650 萬冊。
經過 4 年半連載《我推的孩子》在 第 166 回劃下句點，並衝上了日本推特熱搜第一，只不過最終收尾許多粉絲不滿結局走向，同時讓人想到過去赤坂明作品《輝夜姬想讓人告白》同樣有超好設定與人氣，結果劇情到後段偏離主軸最後卻匆匆完結，不免令粉絲有種「開高走低」的既視感。
雑誌の連載はここで完結ですが、単行本で18Pのおまけと、有馬と黒川の過去と未来を書いた小説が出ます。— 赤坂アカ (@akasaka_aka) November 14, 2024
あともう少しだけ付き合ってもいいよという方は、是非こちらも追ってもらえたら嬉しいです。
ひとまずは、ここまでお付き合い頂き、本当に、本当にありがとうございました。#推しの子
赤坂明提到，「接下來《我推的孩子》會有附加 18 頁單行本，描寫有馬和黑川過去與未來的小說，若還願意再陪伴一下的讀者，希望您能追隨這些後續作品，衷心感謝大家一路以來的支持」接下來赤坂明會在 2025 年春天會發表全新連載，與あおいくじら（藍鯨）以及《終末的女武神》漫畫家「アジチカ」合作，描述王子與公主之間的戀愛物語。而《我推的孩子》儘管漫畫已經完結，動畫第三季確定製作當中，真人改編電視劇馬上要在 11 月 28 日登場。
「推しの子」「かぐや様は告らせたい」— ORICON NEWS【アニメ】 (@oricon_anime_) November 13, 2024
赤坂アカ原作の新連載、来春スタート
▼新作は"王子様とお姫様の愛の物語"https://t.co/DjbJ21TgUY
赤坂アカ先生、あおいくじら氏、「終末のワルキューレ」作画の漫画家ユニット・アジチカが制作#推しの子 赤坂先生 pic.twitter.com/ZpFvxIwnrJ
讀者迴響