《我推的孩子》連載4年半完結　收尾劇情遭批...赤坂新作明年登場

記者楊智仁／綜合報導

《【我推的孩子】》不論是動畫或漫畫，都可說是這兩年討論度最高的作品，經過 4 年半的連載，原作於今日 ( 11/14 ) 所發行的《週刊 Young Jump》50 號刊正式完結，同時赤坂明也宣布了下一部作品的消息。

由赤坂明、橫槍萌果所創作《我推的孩子》於集英社《週刊YOUNG JUMP》2020 年第 21 期開始連載，本作並非普通偶像題材作品，揭開演藝圈深藏內幕，講述業界知識且有大量難以猜測情感，以及推理復仇劇情。2023、2024 年改編為兩季動畫後聲量一舉衝到最高峰，原作銷量也飛速飆升，截至今年 4 月漫畫累計發行量突破 1650 萬冊。

經過 4 年半連載《我推的孩子》在 第 166 回劃下句點，並衝上了日本推特熱搜第一，只不過最終收尾許多粉絲不滿結局走向，同時讓人想到過去赤坂明作品《輝夜姬想讓人告白》同樣有超好設定與人氣，結果劇情到後段偏離主軸最後卻匆匆完結，不免令粉絲有種「開高走低」的既視感。

赤坂明提到，「接下來《我推的孩子》會有附加 18 頁單行本，描寫有馬和黑川過去與未來的小說，若還願意再陪伴一下的讀者，希望您能追隨這些後續作品，衷心感謝大家一路以來的支持」接下來赤坂明會在 2025 年春天會發表全新連載，與あおいくじら（藍鯨）以及《終末的女武神》漫畫家「アジチカ」合作，描述王子與公主之間的戀愛物語。而《我推的孩子》儘管漫畫已經完結，動畫第三季確定製作當中，真人改編電視劇馬上要在 11 月 28 日登場。