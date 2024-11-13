慶《極速快感：集結》上市！總價值破2億　20輛超跑現身台北街頭

記者楊智仁／綜合報導

上周末台北街頭上演了一場壯觀的超跑遊行，吸引了大批車迷與市民的目光。此次活動是慶祝Garena全新賽車手遊《極速快感：集結》的上市，呈現了一場超豪華的超跑盛宴，展現了眾多車迷夢寐以求的珍稀車款。整場遊行的總價值超過2億元新台幣，成為台北街頭最耀眼的視覺與聲音震撼。

▼總價值超過2億元超跑現身台北街頭。

下午來自各方的20輛超跑齊聚台北101，開啟此次遊行序幕，車隊行經信義區、台北101、大巨蛋等知名地標，將台北街頭變成了《極速快感：集結》的舞台。參與的車輛包括多款頂級超跑，像是Maserati瑪莎拉蒂Ghibli、Porsche保時捷Taycan、Ferrari法拉利488、Lamborghini藍寶堅尼Huracan等經典豪華車款，成為現場焦點。

此次活動另一大亮點，最吸引眼球的莫過於在台灣僅有3輛的福特Shelby GT500。這款肌肉車在現實中極為稀有，無論是霸氣十足的車身設計，還是震撼引擎聲浪，都完美詮釋了美國肌肉車魅力。活動現場，車主和遊戲粉絲們圍繞著這些珍稀車款合影，大家熱烈交流著自己對這些車輛的熱愛與駕駛心得。除了Shelby GT500，其他如BMW i8、Challenger Hellcat、Mazda MX5等經典車款，也同樣吸引眾多車迷的關注。

其中，TMC台灣肌肉車聯盟會長李正義的故事尤其令人印象深刻。他表示，「我最初會玩《極速快感：集結》，其實是因為對Shelby GT500這款車的熱愛，當這輛車出現在遊戲中時，它讓我更加堅定了擁有它的決心。事實上，我正是因為對這款車的熱情，才決定購入全台僅有的3輛Shelby GT500之一。」





此外，另一位參與者，馬卡龍車隊的車友愛拉小胖，也分享了與遊戲的深厚緣分，他表示，「20 年前我就很喜歡車，超跑就是因為《極速快感》這個IP而購買的，當時最嚮往的是改裝文化、氮氣加速、遊戲的自由度，如今能夠親自在現場駕駛與遊戲中相同車款，這是一個充滿驚喜的體驗。」

除了車聚，愛拉小胖也經常與朋友組成遊戲中的車隊一起比賽，享受虛擬與現實交織的快感，同時也在做與車輛、車隊相關的公益活動，像是幫忙自閉症兒童、視障朋友、對弱勢朋友傳達愛心，讓大家感覺到社會溫暖。緊接著愛拉小胖也介紹BMW i8的特色，「我特別喜歡這種科技跟混和動力的組別，同時又有燃油車的聲效，又有電動車的輕盈達到完美平衡，目前全新的車價大概落在1500萬左右。」