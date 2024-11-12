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用PS5加熱披薩？必勝客創新加熱器PIZZAWRMR　免費3D設計圖

記者楊智仁／綜合報導

加拿大 Pizza Hut 將美食和遊戲主機結合，推出名為「PIZZAWARMR」（改寫自 Pizza Warmer）創新設計。這款裝置可以放置在 PS5 主機的頂部，讓玩家在進行激烈遊戲時，隨時享用熱騰騰的披薩。不過，這不是一款市售商品或贈品，而是由 Pizza Hut 加拿大推出的 3D 列印檔案，任何人只需註冊即可免費下載、修改和列印。

▼PIZZAWARMR。（圖／翻攝自官網）▲▼披薩。（圖／翻攝自官網）

PIZZAWARMR 設計靈感來自於 Pizza Hut 的紅色屋頂，蓋子可以像筆記型電腦一樣打開，方便取用披薩片。根據 Pizza Hut 說法，此裝置是為 PS5 Slim 設計，頂部盒子可以容納數片披薩，並利用主機運作時高達 50 度的排氣熱量將熱風引導至披薩區域。Pizza Hut 的行銷團隊表示，這是「結合應用科學與工程創造出的福利」。

▲▼披薩。（圖／翻攝自官網）

下載檔案中有 STL 3D 列印文件和 PDF 指南，文件包含裝置的主體、左支架、蓋子等列印檔案。根據 PDF 指南，這款設計「特別針對後排通風孔尺寸為 11.7 x 1.31 英吋 ( 29.7 x 3.3 公分 ) 的主機設計」。此外，PIZZAWRMR 並非索尼官方授權的周邊，為了保護玩家的主機不被碎屑和油脂污染，Pizza Hut 建議 PIZZAWARMR 使用者在保溫裝置內放入一個 34 x 23 x 2.5 公分的鋁箔托盤，更多詳情可以參考官網

關鍵字：PS5

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