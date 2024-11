《藍色監獄》靜止畫過多評分降至3.8　超長縮時畫面疑水時間網傻眼

記者楊智仁/綜合報導

《BLUE LOCK 藍色監獄》於 2022 年掀起一陣熱潮,新穎又大膽的劇情,搭配世界盃足球賽話題帶動原作累積銷量直線飆升,《藍色監獄》第二季也成為不少粉絲們這季最期待的動畫。然而動畫續作呈現似乎沒有達到大家預期,過多靜止畫、不自然的 3D 畫面目前動畫瘋評分已經下降至 3.8。

▼《藍色監獄》第二季。(圖/翻攝自@BLUELOCK_PR推特)

《藍色監獄》邁入「U-20 日本代表隊」篇章,圍繞著培養出能帶領日本隊贏得世界盃的世界第一攻擊球員,最後存活下來的 35 人,賭上「BLUE LOCK」計畫是否繼續執行,他們將挑戰U-20日本代表隊。本來是被大家最期待的篇章,不過目前第二季動畫評價持續下降,最重要動作場面部分,往往是一張張靜止畫 + 角色配音,雖然第一季就有這樣呈現過,但作為高人氣動畫,第二季過多靜態畫面也讓觀眾們質疑「經費不足」、「PPT 監獄」,甚至推特更有人貼出《柯南》2012 年電影內足球比賽的畫面來與之對比。

detective conan having a better football animation than Blue Lock (most sold manga in 2023) is crazy pic.twitter.com/Fy3wOkMRDb