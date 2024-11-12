《藍色監獄》靜止畫過多評分降至3.8　超長縮時畫面疑水時間網傻眼

記者楊智仁／綜合報導

《BLUE LOCK 藍色監獄》於 2022 年掀起一陣熱潮，新穎又大膽的劇情，搭配世界盃足球賽話題帶動原作累積銷量直線飆升，《藍色監獄》第二季也成為不少粉絲們這季最期待的動畫。然而動畫續作呈現似乎沒有達到大家預期，過多靜止畫、不自然的 3D 畫面目前動畫瘋評分已經下降至 3.8。

▼《藍色監獄》第二季。（圖／翻攝自@BLUELOCK_PR推特）

《藍色監獄》邁入「U-20 日本代表隊」篇章，圍繞著培養出能帶領日本隊贏得世界盃的世界第一攻擊球員，最後存活下來的 35 人，賭上「BLUE LOCK」計畫是否繼續執行，他們將挑戰U-20日本代表隊。本來是被大家最期待的篇章，不過目前第二季動畫評價持續下降，最重要動作場面部分，往往是一張張靜止畫 + 角色配音，雖然第一季就有這樣呈現過，但作為高人氣動畫，第二季過多靜態畫面也讓觀眾們質疑「經費不足」、「PPT 監獄」，甚至推特更有人貼出《柯南》2012 年電影內足球比賽的畫面來與之對比。

detective conan having a better football animation than Blue Lock (most sold manga in 2023) is crazy pic.twitter.com/Fy3wOkMRDb — Shadow ???????? (@shadowelkaiser) October 14, 2024

最新集更有一幕引起大家討論，動畫 7.05 - 7.24 塞了一段縮時過場動畫，工作人員搬運東西布置場地，但其實沒什麼意義而且時間又很長，觀眾們當下反應也都是滿頭問號，目前在巴哈動畫瘋《藍色監獄》第二季評分剩下 3.8，跟第一季的 4.9 分相比有著不小差距。