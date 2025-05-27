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魔物獵人20週年「大狩獵展」確定移師台灣　巨型黑龍襲擊信義A9

記者蘇晟彥／綜合報導

發行、代理商傑仕登 27日宣布，取得CAPCOM主辦授權的《Monster Hunter 20周年-大狩獵展》，將在今年夏天正式席捲台灣，預計將在台北新光三越A9舉辦，將是首度移師海外展覽，包含巨型黑龍、紀念劇場、圖鑑AR體驗等活動，還有限定的大狩獵展相關商品都將正式在台灣登場。

▼《Monster Hunter 20周年-大狩獵展》確定在台灣舉辦。（圖／傑仕登提供）

▲▼ 魔物獵人 。（圖／傑仕登提供）

《Monster Hunter 20周年-大狩獵展》在日本東京、大阪舉辦後，將首次移師海外，預計於台灣舉辦。展覽內容豐富，將提供多項可體驗《Monster Hunter》世界觀的內容，匯集了《魔物獵人》系列自 2004 年 3 月問世以來，歷代系列遊戲與衍生作品的內容。設置「周年記念劇院」、「武器立體投影秀」、「防具互動展區」、「魔物獵人 歷史區域」、「魔物圖鑑 AR（擴增實境）體驗」以及「黑龍來襲」6 大展區。

而這次玩家最期待的就是在《大狩獵展》上的商品，在東京、大阪舉辦的場次推出的各種周邊也吸引不少玩家搶購。


活動資訊
■ 活動名稱：《Monster Hunter 20周年-大狩獵展》
■ 活動日期：2025年夏季預定
■ 活動地點：新光三越 台北信義新天地A9
■ 主辦單位：傑仕登股份有限公司
■ 企劃單位：株式會社東北新社
■ 指導審核單位：株式會社CAPCOM

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▲▼ 魔物獵人 。（圖／傑仕登提供）

關鍵字：魔物獵人

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