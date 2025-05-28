《寶可夢卡牌》超夯！全球賣破750億張...可繞地球300萬圈

記者楊智仁／綜合報導

自寶可夢從 1996 年問世以來，寶可夢集換式卡牌遊戲（Pokémon TCG）熱度不斷往上飆升，現在卡包與套裝一上架就被搶購一空，玩家甚至為了搶到少量現貨，提前在店外過夜排隊，電商平台也不得不重設系統以因應機器人搶購問題。

▼寶可夢卡牌熱度超高。（圖／翻攝自Amazon）

根據 Reddit 分享，寶可夢公司近日釋出關於其遊戲、卡牌與動畫等產品的最新統計數據，截至目前為止，寶可夢卡牌總印刷與銷售量已達 750 億張，這些卡牌涵蓋 16 種語言，並在超過 90 個國家與地區發行。更有網友算出來，如果把這些卡片加起來長度足以環繞地球赤道 3,011,927 圈。

Reddit 也指出，2024 年 3 月時寶可夢公司發布的卡牌數量為 648 億張，代表光是一年內就新增超過百億卡牌，不過其實今年度增加的 102 億張並非最多，2023 - 2024 年總共增加 119 億張。無論如何寶可夢卡片總數量都已達到令人難以置信程度，神奇的是即便印了這麼多，似乎仍無法滿足玩家對產品的龐大需求。