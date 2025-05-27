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《我獨自升級》橫掃Crunchyroll動畫大獎！勇奪最佳主角、系列

記者楊智仁／綜合報導

《我獨自升級》第二季堪稱現象級作品，不僅橫掃各大紀錄，更在動畫界樹立新標竿，在知名動畫平台 Crunchyroll 上，《我獨自升級》更是首部評價數突破 70 萬的動畫，甚至超越了「航海王、鬼滅」等一眾作品。日前舉行的「Crunchyroll Anime Awards 2025」，《我獨自升級》更是成為最大贏家橫掃多個獎項。

▲▼我獨自升級。（圖／翻攝自Crunchyroll）

《我獨自升級 第二季》憑藉著震撼戰鬥場面與分鏡，緊張刺激的斷點結尾，每周都讓觀眾們欲罷不能想要趕快看下一集，儘管第二季完結後沒有等到續作消息，不過這次 A-1 Pictures 的改編讓動畫在國際間大獲成功，在 Crunchyroll Anime Awards 2025 上《我獨自升級》獲得了「年度動畫」、「最佳動作」、「最佳新系列」、「最佳配樂」、「最佳 OP 」等獎項可以說是最大贏家。而人氣動畫《葬送的芙莉蓮》、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》、《Re:從零開始的異世界生活》、《膽大黨》、《青春之箱》、《鬼滅之刃》也都有上榜，以下為完整得獎名單。

▲▼我獨自升級。（圖／翻攝自Crunchyroll）▲▼我獨自升級。（圖／翻攝自Crunchyroll）

年度動畫：《我獨自升級》
最佳主角：《我獨自升級》成振宇
最佳配角：《葬送的芙莉蓮》費倫
最想保護的角色：《SPY×FAMILY 間諜家家酒》安妮亞
最佳日語聲優：《藥師少女的獨語》貓貓 悠木碧
最佳原創動畫：《NINJA KAMUI 忍者神威》
最佳日常動畫：《敗北女角太多了！》
最佳背景美術：《葬送的芙莉蓮》
最佳劇情動畫：《葬送的芙莉蓮》
最佳角色設計：《膽大黨》
最佳戀愛動畫：《青春之箱》
最佳喜劇動畫：《肌肉魔法使-MASHLE-》
最佳異世界動畫：《Re:從零開始的異世界生活》第三季
最佳續作系列作品：《鬼滅之刃 柱訓練篇》
最佳動畫製作：《鬼滅之刃 柱訓練篇》
最佳新作系列動畫：《我獨自升級》
最佳動作動畫：《我獨自升級》
最佳配樂：澤野弘之《我獨自升級》
最佳片尾曲：《我獨自升級》片尾曲〈request〉
最佳片頭曲：《膽大黨》片頭曲〈Otonoke〉
最佳動畫歌曲：《膽大黨》Creepy Nuts〈Otonoke〉
最佳動畫電影：《驀然回首》
全球影響力獎：《進擊的巨人》

▲▼我獨自升級。（圖／翻攝自Crunchyroll）▲▼我獨自升級。（圖／翻攝自Crunchyroll）▲▼我獨自升級。（圖／翻攝自Crunchyroll）

關鍵字：我獨自升級

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