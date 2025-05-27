《我獨自升級》橫掃Crunchyroll動畫大獎！勇奪最佳主角、系列

記者楊智仁／綜合報導

《我獨自升級》第二季堪稱現象級作品，不僅橫掃各大紀錄，更在動畫界樹立新標竿，在知名動畫平台 Crunchyroll 上，《我獨自升級》更是首部評價數突破 70 萬的動畫，甚至超越了「航海王、鬼滅」等一眾作品。日前舉行的「Crunchyroll Anime Awards 2025」，《我獨自升級》更是成為最大贏家橫掃多個獎項。

《我獨自升級 第二季》憑藉著震撼戰鬥場面與分鏡，緊張刺激的斷點結尾，每周都讓觀眾們欲罷不能想要趕快看下一集，儘管第二季完結後沒有等到續作消息，不過這次 A-1 Pictures 的改編讓動畫在國際間大獲成功，在 Crunchyroll Anime Awards 2025 上《我獨自升級》獲得了「年度動畫」、「最佳動作」、「最佳新系列」、「最佳配樂」、「最佳 OP 」等獎項可以說是最大贏家。而人氣動畫《葬送的芙莉蓮》、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》、《Re:從零開始的異世界生活》、《膽大黨》、《青春之箱》、《鬼滅之刃》也都有上榜，以下為完整得獎名單。

年度動畫：《我獨自升級》

最佳主角：《我獨自升級》成振宇

最佳配角：《葬送的芙莉蓮》費倫

最想保護的角色：《SPY×FAMILY 間諜家家酒》安妮亞

最佳日語聲優：《藥師少女的獨語》貓貓 悠木碧

最佳原創動畫：《NINJA KAMUI 忍者神威》

最佳日常動畫：《敗北女角太多了！》

最佳背景美術：《葬送的芙莉蓮》

最佳劇情動畫：《葬送的芙莉蓮》

最佳角色設計：《膽大黨》

最佳戀愛動畫：《青春之箱》

最佳喜劇動畫：《肌肉魔法使-MASHLE-》

最佳異世界動畫：《Re:從零開始的異世界生活》第三季

最佳續作系列作品：《鬼滅之刃 柱訓練篇》

最佳動畫製作：《鬼滅之刃 柱訓練篇》

最佳新作系列動畫：《我獨自升級》

最佳動作動畫：《我獨自升級》

最佳配樂：澤野弘之《我獨自升級》

最佳片尾曲：《我獨自升級》片尾曲〈request〉

最佳片頭曲：《膽大黨》片頭曲〈Otonoke〉

最佳動畫歌曲：《膽大黨》Creepy Nuts〈Otonoke〉

最佳動畫電影：《驀然回首》

全球影響力獎：《進擊的巨人》