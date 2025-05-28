《寶可夢》電子遊戲總銷量破4.89億　30週年有望再創佳績

記者黃冠瑋／綜合報導

寶可夢自1990年代中期推出以來迅速風靡全球，並快速成長為史上最大型IP之一，在此期間也成功吸引全球廣大的粉絲人數。而近日根據官方數據公告指出，截至3月底所有與《寶可夢》相關的電子遊戲總銷量已超過4.89億份，並且這還是近1年沒有新作推出的數據，由此可見《寶可夢》在全球地位依然舉足輕重。

▼《寶可夢》相關的電子遊戲總銷量已超過4.89億。（圖／翻攝自Facebook／神奇寶貝系列 Pokémon）

作為全球最受歡迎的媒體 IP 之一，《寶可夢》自1996年在Game Boy推出《寶可夢 紅 / 綠》以來，已經發展成一個龐大的多媒體系列，除了9代主要遊戲與無數衍生作品外，還涉足動畫、周邊商品等多個領域。就算沒玩過遊戲的人，也幾乎都知道這個系列，甚至是「皮卡丘」也成為代表性吉祥物，如今，《寶可夢》也將在明年迎來30週年，官方也對未來發展充滿信心。

對此官方近日也公開了關於《寶可夢》電子遊戲相關數據，其中可以看到截至3月底所有與《寶可夢》相關的電子遊戲總銷量已超過4.89億份，並且這還是近1年沒有推出新作的數據，另外目前遊戲翻譯上已支持9種語言版本，讓全球更多玩家能夠輕鬆加入該系列。除此之外在寶可夢集換式卡牌遊戲（Pokemon Trading Card Game，PTCG）上，總產量已超過750億張卡牌，也翻譯成16種語言，已在超過90個國家和地區進行銷售，由此可見《寶可夢》ip非常受到全球重視。

另外，Pokémon新作《寶可夢傳說Z-A》先前就在寶可日的直播「Pokémon Presents」中搶先亮相，並確定將於2025年秋季在Nintendo Switch上發售，如果此款也依然熱賣，這也意味著未來總銷量有望突破5億大關。