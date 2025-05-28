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致敬撤離經典！《逃離鴨科夫》展開二次測試　鴨槍兵將抵達戰場

記者黃冠瑋／綜合報導
由影音平台bilibili發行、獨立遊戲團隊Team Soda所開發的刷寶撤離射擊《逃離鴨科夫》（Escape from Duckov）於１月先行展開測試時，就成功吸引15萬玩家加入願望清單，而近日隨著steam新品節活動即將開跑，官方也將開啟第二波測試（免費試玩），新的擴充內容高達四個項目，其中將有晝夜交替與經濟系統。

▼《逃離鴨科夫》將在５月２９日展開第二波測試 。（圖／翻攝自《逃離鴨科夫》steam）

▲▼《逃離鴨科夫》將在５月２９日展開第二波測試 。（圖／翻攝自《逃離鴨科夫》steam）

看到這款遊戲名字就不難猜到是向經典撤離射擊《逃離塔科夫》致敬，雖說名字只差一個字，但此款遊戲還是與《逃離塔科夫》有所區別，遊戲玩法不再是第一視角而是從俯瞰角度面對敵人，並且是單人遊戲。遊戲是講述玩家自奇異夢境醒來，將化身鴨子形象穿越到「鴨科夫」世界，為了生存必須搜索各種物資，打造自己的藏身處。路途上藏匿著各種敵人，須小心前進、強化裝備，否則一旦被擊敗，就會丟失全部的裝備。

官方於今年1月先行展開第一波測試時，就成功吸引15萬名玩家加入願望清單，並且遊戲玩法上深受玩家喜愛，而近日隨著steam新品節活動即將開跑，官方也再度宣布5月29日將展開第二波測試，其中系統將大大升級，加入晝夜交替、即時天氣以及夜間視野受限，並且近戰武器加入永久持有的獨立槽位、新增槍械主動爆頭機制、後座力模擬最佳化導航系統。另外，還首次加入現金交易系統，玩家也可在工作台一鍵拆解的裝備分解功能。

關鍵字：射擊遊戲逃離鴨科夫

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