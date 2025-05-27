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《艾爾登法環》遊玩數據大公開　竟有45%玩家花「超過100小時」

記者黃冠瑋／綜合報導

萬代南夢宮娛樂與FromSoftware共同開發、協力生存動作遊戲《艾爾登法環》於2022年上市時可說是轟動一時，先前也迎來一項重大里程碑，全球累計銷量突破3,000萬。而近日第三方機構Alinea Analytics公布了數據報告，其中有45%的玩家遊玩時間超過100小時，可見許多玩家對於此款遊戲相當熱忱。

▼《艾爾登法環》45%玩家遊玩超過100小時。（圖／翻攝自twitter／@ELDENRING）

▲▼《艾爾登法環》有45%的玩家遊玩時間超過100小時。（圖／翻攝自twitter／@ELDENRING）

根據Alinea Analytics數據顯示，《艾爾登法環》目前在全平台玩家數已達到驚人的3,600萬，收入也接近20億美元，其中Steam上就有1,570萬玩家，佔據遊戲總玩家人數的43%，而PlayStation上則是以1,320萬銷量位居第二，剩餘則是Xbox的740萬。此外，玩家參與度也相當爆表，光在Steam平台上，就有近65%的玩家遊玩超過50小時，並且其中就有45%的玩家更是遊玩時間超過了100小時。這也意味著即使面對高難度的「魂系」玩法，依然無法阻擋玩家的挑戰慾望，但也相對此款遊戲不太適合休閒玩家遊玩。

與此同時Alinea Analytics也把同樣熱門大作《柏德之門3》和《暗黑破壞神4》與《艾爾登法環》做比較，在玩家遊玩100小時至500小時區間，《艾爾登法環》則是遙遙領先其他兩款大作，並指出遊戲的開放世界、建構多樣性以及重複挑戰的內容是此款遊戲受玩家歡迎的原因之一，而《柏德之門3》則是故事敘事讓玩家願意多留一些時間遊玩，至於《暗黑破壞神4》則是有一定的忠實粉絲，但卻也點出此款遊戲玩家會看完故事劇情，但不見得都會遊玩到最後。

另外，《艾爾登法環 黑夜君臨》即將在2025年5月30日發售，對此已有超過250萬名玩家將該遊戲加入Steam願望清單，並且已有30萬人預購了《艾爾登法環 黑夜君臨》，可見遊戲上市後可能會再度成為玩家之間熱烈討論的話題。

關鍵字：艾爾登法環FromSoftware

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