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新海誠經典《秒速5公分》真人電影10月上映　雪下櫻花樹視覺公開

記者楊智仁／綜合報導

《秒速5公分》是 2007 年由新海誠執導日本動畫電影，也是他繼《星之聲》和《雲之彼端，約定的地方》之後的第三部商業動畫。日前官方宣布《秒速5公分》改編為真人電影將於 10 月全日本上映，並同步釋出前導視覺海報。

▲▼秒速五公分。（圖／翻攝自推特）

新海誠導演曾創下《你的名字》( 250 億日圓票房 )、《天氣之子》( 142 億日圓票房 )、《鈴芽之旅》( 149 億日圓票房 ) 等多部爆紅動畫作品，而《秒速5公分》同樣也是新海誠經典之一，這部作品以極致的影像美學、配樂與細膩對白，構築出極具詩意的世界觀，被視為「最能代表新海誠風格的原點」。

本次《秒速5公分》將是新海誠作品首次改編為真人版電影，導演由以影像與攝影聞名的奧山由之執導，他過去執導過米津玄師《感電》、《KICK BACK》、星野源《創造》等 MV。公開的前導視覺海報中，可以看到松村北斗飾演主角「遠野貴樹」充滿思念的台詞「到底要以怎樣的速度生活，才能與你再次相遇？」整體設計大膽選用劇中令人印象深刻一幕，電影將於 10 月 10 日在日本正式上映。

關鍵字：秒速5公分

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