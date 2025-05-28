萬代派對「獵人、七龍珠」端午登場！新系列《鋼彈》首亮相

記者楊智仁／綜合報導

由台灣萬代南夢宮收藏玩具事業部主辦的年度玩具盛事「TAMASHII EXHIBITION 2025 IN TAIPEI ～TAMASHII NEXT～」將於5月30日（五）至6月1日（日）在華山文創產業園區西1館及台北地下街的TAMASHII SPOT TAIPEI～BANDAI SPIRITS收藏玩具特設展示空間盛大登場。

本次展出內容集結日本萬代SPIRITS收藏玩具事業部TAMASHII NATIONS旗下眾多品牌商品，包含《航海王》、《七龍珠》、《機動戰士鋼彈》、《超人力霸王》、《獵人》、《膽大黨》等多部人氣作品將於展區亮相，邀請擁有熱血收藏魂的粉絲們把握假期前往朝聖。此外，華山文創產業園區西二館也將同步舉辦萬代南夢宮娛樂FUN派對，讓粉絲們一次體驗玩具收藏與電玩遊戲的雙重魅力。

「TAMASHII EXHIBITION 2025 IN TAIPEI」今年特別規劃人氣JUMP作品《航海王》系列展區，將特別展出以未來島蛋頭篇造型登場的「S.H.Figuarts 蒙其・D・魯夫 -五檔未来島蛋頭篇-」、「S.H.Figuarts 多尼多尼·喬巴 -未来島蛋頭篇-」，讓經典角色以全新造型帥氣登場。此外，《七龍珠》、《哥吉拉》系列也將展出歷年最多模型作品，讓粉絲們一睹為快。

除此之外，《鋼彈》系列展區也將首度曝光全新系列《機動戰士鋼彈GQuuuuuuX》中的「METAL ROBOT魂 紅色鋼彈」以及「METAL ROBOT魂 白色鋼彈」，最新特攝系列作品第一戰隊「S.H.Figuarts 紅狼者」、「S.H.Figuarts 超人力霸王奧米加」試作品也將同步展出，讓粉絲們大飽眼福。

會場內也包含眾多超高人氣的作品展示區，包含話題不斷的《膽大黨》、《怪獸8號》，擁有廣大粉絲群的《我的英雄學院》、《鬼滅之刃》，以及經典不敗的《獵人》和《JoJo的奇妙冒險》等，不論是初次接觸的新粉絲，還是一路追隨的忠實鐵粉，都能在現場找到令自己心動不已的角色與場景，深入感受作品的魅力。