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《英雄聯盟》台灣亞軍輔助SwordArT「蛇蛇」退役...回顧12年生涯

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》台灣輔助選手胡碩傑 SwordArT ( 蛇蛇 )，自 2013 年出道以來已經在召喚峽谷奮鬥 12 年。5 月 28 日晚間，蛇蛇正式宣布退役並釋出職業生涯回顧影片，他也在實況上和粉絲們一起收看這段旅程。

▼SwordArT ( 蛇蛇 ) 宣布退役。（圖／翻攝自lolesports） ▲▼蛇蛇退役。（圖／翻攝自lolesports）

蛇蛇自 2013 年加入橘子熊便登上世界大賽舞台，八強不敵世界冠軍 SKT T1 ，緊接著時間來到 2015 LMS 聯賽成立，當時蛇蛇與 Maple、Karsa 等閃電狼熟悉成員一同闖進八強，創造 LMS 賽區最好成績同時，閃電狼也開啟台港澳長達三年王朝，然而世界賽成績一直無法有所突破，2019 蛇蛇選擇前往 LPL。

2020 可說是蛇蛇最輝煌一年，在 SN 與隊友們一路過關斬將來到世界賽決賽舞台，最終不敵全盛期 DK ( DWG ) 獲得亞軍，儘管未能捧起獎盃，但好成績也讓他以大約加盟北美知名戰隊 TSM；2022 亞運會電競項目蛇蛇入選中華隊獲得銀牌；接下來蛇蛇輾轉來到 AL、CFO、MVKE，但今年並沒有任何上場機會。

影片中蛇蛇表示，「最難忘的是 2020 年世界決賽舞台上，有時候睡覺都還會夢到這個場景，在所有職業選手夢寐以求的舞台，主持人喊到我的名字，這就是我當選手的意義。」蛇蛇也感謝閃電狼戰友們，在職業生涯初期能夠讓自己從原本內向的個性，轉變為鼓舞、指引大家的人。

接著蛇蛇感謝粉絲與家人，並特別提到 S5 一段回憶，「當時我們 1-3 輸給 OG，每個人都很難過，哭得很慘、討論到很晚，結果走出場館後發現很多粉絲在外面喊 Let's go FW，真的給予我們很大的動力。」最後蛇蛇提到，雖然還是很懷念舞台上比賽的感覺，但這次退役沒有猶豫太久，接下來希望還在奮鬥的隊友們能夠有更好表現。

關鍵字：SwordArt

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