任天堂合作3大拍賣網掃蕩Switch2不當上架！網讚：黃牛團滅

記者楊智仁／綜合報導
任天堂日前宣布，將與經營二手交易平台業者「Mercari、LINE Yahoo、樂天集團」合作，防止新型遊戲主機「Nintendo Switch 2」等相關商品的不當上架行為，此措施一出獲得社群上網友一片好評。
▼任天堂合作拍賣網掃蕩Switch2不當上架 。（圖／記者蘇晟彥攝）
Switch 2 的上市可說是遊戲界今年最大話題，從預購時就能感受其人氣，為了防範黃牛，任天堂這次與二手拍賣平台合作，針對在「Mercari」、LINE Yahoo旗下的「Yahoo！拍賣、Yahoo！市場」，以及樂天集團的「Rakuma」等服務中，違反使用條款的不當上架行為，三方將進行主動下架處理、資訊共享與建立聯繫機制等對策，其中，「Yahoo！拍賣」更宣布，在 Switch 2 發售後的一段期間內禁止該商品上架，並已修改相關指引。
任天堂在宣布該措施後，「不正當上架」一度衝上推特關鍵字，並引發社群上熱烈迴響，網友紛紛喊到，「任天堂認真了」、「黃牛要團滅了嗎」、「不一定能完全防止，但有作為就給推」、「自己不要買黃牛貨的意識還是要有，多等一些時間肯定能買到的。」
[任天堂HP]ニュースリリース「フリーマーケットサイトにおける任天堂商品の不正な出品行為を防止する取り組みについて」を掲載しました。https://t.co/5jjO9fHO1p— 任天堂株式会社（企業広報・IR） (@NintendoCoLtd) May 27, 2025
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