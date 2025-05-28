任天堂合作3大拍賣網掃蕩Switch2不當上架！網讚：黃牛團滅

記者楊智仁／綜合報導

任天堂日前宣布，將與經營二手交易平台業者「Mercari、LINE Yahoo、樂天集團」合作，防止新型遊戲主機「Nintendo Switch 2」等相關商品的不當上架行為，此措施一出獲得社群上網友一片好評。

▼任天堂合作拍賣網掃蕩Switch2不當上架 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Switch 2 的上市可說是遊戲界今年最大話題，從預購時就能感受其人氣，為了防範黃牛，任天堂這次與二手拍賣平台合作，針對在「Mercari」、LINE Yahoo旗下的「Yahoo！拍賣、Yahoo！市場」，以及樂天集團的「Rakuma」等服務中，違反使用條款的不當上架行為，三方將進行主動下架處理、資訊共享與建立聯繫機制等對策，其中，「Yahoo！拍賣」更宣布，在 Switch 2 發售後的一段期間內禁止該商品上架，並已修改相關指引。

任天堂在宣布該措施後，「不正當上架」一度衝上推特關鍵字，並引發社群上熱烈迴響，網友紛紛喊到，「任天堂認真了」、「黃牛要團滅了嗎」、「不一定能完全防止，但有作為就給推」、「自己不要買黃牛貨的意識還是要有，多等一些時間肯定能買到的。」