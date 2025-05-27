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Xbox告別主機市場？爆料「下一代是最後」、微軟將走務實戰略

記者楊智仁／綜合報導

曾幾何時，綠色巨人「Xbox」與 PlayStation、任天堂三足鼎立，爭奪遊戲主機市場的王冠。然而，當索尼仍專注於獨佔遊戲與硬體、任天堂自成一格時，Xbox 這幾年已悄悄走上了轉型之路，一條可能最終退出主機市場的道路。

▼Xbox 這幾年已悄悄走上了轉型之路。（圖／翻攝自Xbox Support）▲▼Xbox。（圖／翻攝自Xbox Support）

過去 Xbox 戰略是：自有工作室、自有獨佔遊戲、自家硬體，但如今，這一戰略正被更務實的模式所取代：讓遊戲「無處不在」才是王道。像是《完美音浪》、《微小世界生存戰》甚至曾是 Xbox 招牌的《盜賊之海》，如今都已登上 PS5 顯示平台獨佔已非首要任務。

事實上 Game Pass 這個原本是推動 Xbox 主機銷售的服務，現在本身已成為平台，無論是 PC、主機或雲端，只要訂閱能運作就是微軟的勝利。這樣的策略雖然帶來更多彈性，但也引發疑問：那還需要自家的主機嗎？在遊戲界知名爆料人 Tom Henderson 近日在一檔節目中透露對 Xbox 未來的看法。他表示，微軟正在開發新一代 Xbox 主機，但「這很可能是最後一代」。

Henderson 解釋，微軟已認清：與其再砸下數十億投入硬體、基礎建設與市場競爭，不如擴大在多平台上的觸及與能見度更有效。他甚至認為，微軟可能會戰略性地將像《地獄之刃2》這類遊戲帶到 PS5，以此提升品牌影響力，而非僅限於自家主機。當然這些說法目前仍是推測，不過現今的微軟早已不靠Xbox主機賺錢，Azure 雲端、Office 套件、Game Pass 訂閱、以及併購的 Activision-Blizzard 才是營收主力。

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