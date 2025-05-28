ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢傳說 Z-A》上市日公開　10月登Switch迎戰密阿雷市

記者蘇晟彥／綜合報導

《寶可夢》系列新作《寶可夢傳說 Z-A》確定將在 10 月 16日正式發售，將登陸Nitendo Switch，同時畫質強化Swich 2版將同步發售。不過，根據各大商城公佈的預估售價，相較於前一代，《寶可夢傳說 Z-A》的價格將來到1950元，Nintendo Switch 2版本也一如《瑪利歐賽車：世界》的80美金，將以約2,450元進行販售。

▼《寶可夢傳說 Z-A》確定在 10 月 16日正式發售。（圖／Pokémon Company提供）

▲▼ 。（圖／Pokémon提供）

發售日正式確定！包裝設計首次亮相
《寶可夢傳說 Z-A》已確定於2025年10月16日發售，同時，包裝設計也全新亮相。神秘的光芒照亮夜晚的密阿雷市，主角與夥伴寶可夢們的激戰正在如火如荼地展開。本作在一座城市裡就能同時享受到有劇情發展的「RPG」，以及前所未有的寶可夢「對戰」✕「動作」，是《寶可夢》系列的新挑戰。

此外，「Pokémon Presents」確定於7月22日發佈。預定將於寶可夢官方YouTube頻道，以及其他社群平台上發佈。對此，根據各大商城提供的預估售價，Nintendo版本約落在60美金（1900元左右），畫質強化Swich 2版則為80美金（約2450左右），詳細售價待官方正式公佈。

商品資訊
商品名稱 《寶可夢傳說 Z-A》
發售日　 預定於2025年10月16日發售
發行 The Pokémon Company
銷售 任天堂株式會社
製作 GAME FREAK inc.
對應平台 Nintendo Switch
遊戲類型 動作RPG
銷售型態 盒裝版
支援語言 日文、英文、歐洲西班牙文、拉丁美洲西班牙文、法文、
德文、義大利文、韓文、簡體中文、繁體中文
※可能會在日後公布購買特典。

關鍵字：寶可夢傳說 Z-A

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【心快融化了】媽上班途中接老師來電嚇傻　下秒兒子奶音喊母親節快樂

推薦閱讀

《英雄聯盟》台灣亞軍輔助SwordArT「蛇蛇」退役...回顧12年生涯

《寶可夢傳說 Z-A》上市日公開　10月登Switch迎戰密阿雷市

新海誠經典《秒速5公分》真人電影10月上映　雪下櫻花樹視覺公開

《P的謊言：序曲》實機內容曝光　「怪異動物園」將壟罩今夏

《寶可夢卡牌》超夯！全球賣破750億張...可繞地球300萬圈

任天堂合作3大拍賣網掃蕩Switch2不當上架！網讚：黃牛團滅

萬代派對「獵人、七龍珠」端午登場！新系列《鋼彈》首亮相

致敬撤離經典！《逃離鴨科夫》展開二次測試　鴨槍兵將抵達戰場

《寶可夢》電子遊戲總銷量破4.89億　30週年有望再創佳績

電競選手赴美過海關胡謅：來看MLB小熊隊　團隊緊急除名

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

魔物獵人「大狩獵展」移師台灣

《寶可夢傳說 Z-A》上市日公開

台灣亞軍輔助SwordArt「蛇蛇」退役

動畫周邊滯銷慘賠1400萬...女店長遭解雇

萬代派對「獵人、七龍珠」端午登場

《我獨自升級》橫掃Crunchyroll動畫大獎

《艾爾登法環》遊玩數據大公開

微軟Xbox將告別主機市場？

《寶可夢》電子遊戲總銷量破4億

任天堂合作拍賣網掃蕩Switch2不當上架

最新新聞

台灣亞軍輔助SwordArt「蛇蛇」退役

《寶可夢傳說 Z-A》上市日公開

《秒速5公分》真人電影10月上映

《P的謊言：序曲》實機內容曝光

《寶可夢卡牌》超夯全球賣破750億張

任天堂合作拍賣網掃蕩Switch2不當上架

萬代派對「獵人、七龍珠」端午登場

《逃離鴨科夫》展開二次測試！

《寶可夢》電子遊戲總銷量破4億

電競選手赴美過海關胡謅：來看棒球　團隊緊急除名

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366