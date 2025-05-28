《寶可夢傳說 Z-A》上市日公開　10月登Switch迎戰密阿雷市

記者蘇晟彥／綜合報導

《寶可夢》系列新作《寶可夢傳說 Z-A》確定將在 10 月 16日正式發售，將登陸Nitendo Switch，同時畫質強化Swich 2版將同步發售。不過，根據各大商城公佈的預估售價，相較於前一代，《寶可夢傳說 Z-A》的價格將來到1950元，Nintendo Switch 2版本也一如《瑪利歐賽車：世界》的80美金，將以約2,450元進行販售。

▼《寶可夢傳說 Z-A》確定在 10 月 16日正式發售。（圖／Pokémon Company提供）

發售日正式確定！包裝設計首次亮相

《寶可夢傳說 Z-A》已確定於2025年10月16日發售，同時，包裝設計也全新亮相。神秘的光芒照亮夜晚的密阿雷市，主角與夥伴寶可夢們的激戰正在如火如荼地展開。本作在一座城市裡就能同時享受到有劇情發展的「RPG」，以及前所未有的寶可夢「對戰」✕「動作」，是《寶可夢》系列的新挑戰。

此外，「Pokémon Presents」確定於7月22日發佈。預定將於寶可夢官方YouTube頻道，以及其他社群平台上發佈。對此，根據各大商城提供的預估售價，Nintendo版本約落在60美金（1900元左右），畫質強化Swich 2版則為80美金（約2450左右），詳細售價待官方正式公佈。

商品資訊

商品名稱 《寶可夢傳說 Z-A》

發售日 預定於2025年10月16日發售

發行 The Pokémon Company

銷售 任天堂株式會社

製作 GAME FREAK inc.

對應平台 Nintendo Switch

遊戲類型 動作RPG

銷售型態 盒裝版

支援語言 日文、英文、歐洲西班牙文、拉丁美洲西班牙文、法文、

德文、義大利文、韓文、簡體中文、繁體中文

※可能會在日後公布購買特典。