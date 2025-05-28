ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

動畫周邊滯銷慘賠1400萬　女店長遭公司解雇...雙方鬧上法院

記者楊智仁／綜合報導

人氣動畫作品通常會出許多相關周邊，鑰匙圈、資料夾、立牌、模型等商品都很常見，但如果商品賣不好又會面臨什麼樣的風險呢，根據日媒近期所公開一篇文章，有位書店的女店長為公司活動所企劃並製作的動畫周邊商品大量滯銷，公司指責她「擅自簽下高風險合約」進而通知解雇，雙方也因此鬧上法庭。

▼動畫周邊滯銷...女店長遭公司解雇。（示意圖／ChatGPT生成）▲▼動畫。（圖／Chatgpt生成）

一位 30 多歲於東京都古書店擔任店長的女性，提出「販售人氣動畫角色為主題浴巾與鑰匙圈」企劃並通過公司批准，為此她親自與出版社、版權方協商簽下合約投入大量心血，然而銷售成績卻慘不忍睹。據公司表示，浴巾庫存約 3900 條，賣不出去的多達 3000 條；鑰匙圈庫存 1 萬個，剩下約 6600 個。

社長怒斥「為什麼不是採用預購生產？」據報導表示原本公司決議是按訂單製作，但店長卻改為事先大量生產再銷售。活動結束後公司召開緊急會議，感到壓力的店長前一晚服用過量安眠藥被送醫，之後開始休職，公司隨後以「擅自大量下單，對公司造成重大損失」為由發出解雇通知，然而店長反駁公司其實早已知情，她解釋，因為活動現場販售需要即時交付商品，因此才改為現貨生產，此外，出版社授權合約也不是以預購生產方式簽訂。

後續東京地方法院作出判決，法院認為店長行為雖有不當之處，但公司本身也應負部分責任，從官方網站對活動商品的描述、現場準備大量銷售人員來看，法院認定公司早已知悉商品非採預購生產，因此判定解雇過於嚴厲，裁定解雇無效，其後在高等法院達成和解：店長向公司道歉，公司則支付一定金額的和解金，訴訟就此結束。

關鍵字：動畫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【把我當工具人】Andy認「感情黑料」！反控家寧先到男人家過夜

推薦閱讀

Meta Lalma開發團隊遭爆「大批出走」　外媒評：不再是領頭羊

動畫周邊滯銷慘賠1400萬　女店長遭公司解雇...雙方鬧上法院

《戰地風雲6》恐取消武器限制　惹玩家眾怒：別做奇怪平衡

日搖滾天團主唱愛追「鬼滅、咒術」　盛讚動畫迷理解力很強

Xbox告別主機市場？爆料「下一代是最後」、微軟將走務實戰略

《咒術迴戰》真人舞台劇第四部！實力派演員出演「術師殺手」

魔物獵人20週年「大狩獵展」確定移師台灣　巨型黑龍襲擊信義A9

《我獨自升級》橫掃Crunchyroll動畫大獎！勇奪最佳主角、系列

《艾爾登法環》遊玩數據大公開　竟有45%玩家花「超過100小時」

《闇龍紀元 紗障守護者》配音員談負評　喊冤：那些人只想看失敗

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

動畫周邊滯銷慘賠1400萬...女店長遭解雇

《戰地風雲6》恐取消武器限制

《我獨自升級》橫掃Crunchyroll動畫大獎

《艾爾登法環》遊玩數據大公開

微軟Xbox將告別主機市場？

快訊／台獨立遊戲被狂轟再發聲明

魔物獵人「大狩獵展」移師台灣

法國《七龍珠》傳奇配音員逝世

《寶可夢朱／紫》公開Switch 2畫面

台灣八點檔現「露比醬」迷因

最新新聞

Meta Lalma開發團隊「大批出走」

動畫周邊滯銷慘賠1400萬...女店長遭解雇

《戰地風雲6》恐取消武器限制

ONE OK ROCK主唱愛追「鬼滅、咒術」

微軟Xbox將告別主機市場？

《咒術迴戰》真人舞台劇第四部

魔物獵人「大狩獵展」移師台灣

《我獨自升級》橫掃Crunchyroll動畫大獎

《艾爾登法環》遊玩數據大公開

《闇龍紀元紗障守護者》配音員談負評

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366