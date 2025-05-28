動畫周邊滯銷慘賠1400萬　女店長遭公司解雇...雙方鬧上法院

記者楊智仁／綜合報導

人氣動畫作品通常會出許多相關周邊，鑰匙圈、資料夾、立牌、模型等商品都很常見，但如果商品賣不好又會面臨什麼樣的風險呢，根據日媒近期所公開一篇文章，有位書店的女店長為公司活動所企劃並製作的動畫周邊商品大量滯銷，公司指責她「擅自簽下高風險合約」進而通知解雇，雙方也因此鬧上法庭。

▼動畫周邊滯銷...女店長遭公司解雇。（示意圖／ChatGPT生成）

一位 30 多歲於東京都古書店擔任店長的女性，提出「販售人氣動畫角色為主題浴巾與鑰匙圈」企劃並通過公司批准，為此她親自與出版社、版權方協商簽下合約投入大量心血，然而銷售成績卻慘不忍睹。據公司表示，浴巾庫存約 3900 條，賣不出去的多達 3000 條；鑰匙圈庫存 1 萬個，剩下約 6600 個。

社長怒斥「為什麼不是採用預購生產？」據報導表示原本公司決議是按訂單製作，但店長卻改為事先大量生產再銷售。活動結束後公司召開緊急會議，感到壓力的店長前一晚服用過量安眠藥被送醫，之後開始休職，公司隨後以「擅自大量下單，對公司造成重大損失」為由發出解雇通知，然而店長反駁公司其實早已知情，她解釋，因為活動現場販售需要即時交付商品，因此才改為現貨生產，此外，出版社授權合約也不是以預購生產方式簽訂。

後續東京地方法院作出判決，法院認為店長行為雖有不當之處，但公司本身也應負部分責任，從官方網站對活動商品的描述、現場準備大量銷售人員來看，法院認定公司早已知悉商品非採預購生產，因此判定解雇過於嚴厲，裁定解雇無效，其後在高等法院達成和解：店長向公司道歉，公司則支付一定金額的和解金，訴訟就此結束。