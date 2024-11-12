寶可夢神秘新公司「The Pokémon Works」官網公開　負責多項服務

記者楊智仁／綜合報導

早在今年 3 月時，寶可夢公司設立一家新的子公司名為「The Pokemon Works」，據稱該公司位於與 ILCA 相同建築內，ILCA 是負責開發《Pokemon Home》和《寶可夢 晶燦鑽石 / 明亮珍珠》的工作室。雖然一直不清楚「The Pokemon Works」究竟是什麼，但日前官方網站已經正式上線，並稍微揭開了這個項目的神秘面紗。

▼The Pokemon Works。（圖／翻攝自官網）

官網釋出一段工作室負責人岩崎拓矢的訊息，他曾參與《航海王 時光旅詩》、《龍背上的騎兵》以及最近的《沙漠大冒險》等遊戲開發，「我們是個由株式會社寶可夢和株式會社 ILCA 這兩家公司組成的開發團隊，目標是提供跨越世代、國界和地域的豐富體驗，使寶可夢世界能在每個人的心中拓展開來。我們是一個專注於寶可夢的團隊，不僅僅是遊戲，還包括像『Pokemon HOME』這樣的服務，為此我們致力於提升技術和創造力，聚集了熱愛寶可夢的夥伴們。」

岩崎拓矢繼續說到，「開發的道路有時是艱難的，然而，正是在這樣的時刻，能否保持強烈的決心受到考驗，不管有多困難，我們想傳遞寶可夢的魅力，這樣的信念是推動我們前進的原動力。今後，我們將通過遊戲與服務的開發，連結更多人的想法，敬請多多指教。」