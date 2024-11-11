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絕招盡出！「新網球王子 - 手塚vs幸村」動畫魄力看哭作者

記者楊智仁／綜合報導

《網球王子》是許多人童年回憶，除了看著越前與「青學」成員們共同邁向全國大賽之外，作品各種天馬行空、帥氣的網球招式也成為有趣看點。如今《新網球王子 U-17 世界盃 SEMIFINAL》現正熱播當中，隨著劇情迎來高潮，就連原作者許斐剛觀看完後都發文感謝製作組的用心。

▼《新網球王子 U-17 世界盃》。（圖／翻攝自@shintenianime推特）▲▼網球王子。（圖／翻攝自@shintenianime推特）

《網球王子》動畫自 2001 年開播已經問世 20 年，其系列新作也沒有停下腳步《新網球王子 U-17 世界盃 SEMIFINAL》為本季新番，講述成為日本代表的龍馬等人順利登上準決賽舞台，這次對手是由職業網球選手波克率領的隊伍，也是排名世界第一的王者德國隊，甚至曾與眾人同甘共苦的手塚也在這支隊伍...。現在動畫放送至第六集迎來正是「手塚vs幸村」關鍵之戰，天衣無縫的手塚面對神之子幸村，誰能勝出成為觀眾們矚目焦點。

▲▼網球王子。（圖／翻攝自@shintenianime推特）▲▼網球王子。（圖／翻攝自@shintenianime推特）

在這場重點之戰，動畫組對於比賽描繪毫不馬虎，不僅刻畫出選手心境，關鍵時刻各種絕招盡出，再配上 BGM 把比賽節奏帶入最高潮，原作者許斐剛也發文表示，「昨晚，我一個人畫著稿子時，強忍著淚水看了第六集，但自從手塚的歌響起後，我就已經淚流滿面了…，我很高興在疫情期間努力畫著對陣德國隊的比賽，這一切都是值得的，再次感謝動畫製作組和聲優們。」

關鍵字：新網球王子

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