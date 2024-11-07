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新番誰最婆？「膽大黨、Re0、青春之箱」　亂馬同時登男女榜單前10

記者楊智仁／綜合報導

眾所矚目的秋季新番已經播出一個月，本季許多強檔續作、高期待新作表現都相當不錯，給動漫迷們帶來精采時光。歐美知名動畫網站 Anime corner、Anime Trending 前幾周投票中「BLEACH 死神 千年血戰篇、Re:從零開始的異世界生活、膽大黨、青春之箱、亂馬½」基本上都常駐前幾名榜單，接下來就讓我們來看看歐美動畫網站大家投票出最喜歡角色。

▼秋季多部高人氣新番。（圖／翻攝自推特）▲▼新番。（圖／翻攝自推特）

首先來看到 Anime Trending 最佳女主榜單前五名，第一名為《膽大黨》綾瀨桃，小桃前幾集憑著念力保護家人與厄卡倫，勇往直前自信、膽大個性深受粉絲喜歡，遇上戀愛話題不時露出反差態度也是一大特色；另外《膽大黨》中小桃的奶奶位居榜單第四名，不符實際年齡的年輕外表，關鍵提點成為男女主能夠脫險的關鍵。第二名為《亂馬 1/2》天道茜，優秀身體素質和格鬥能力，故事中受到同學們歡迎，時常和亂馬鬥嘴，但亂馬遇到危急時刻展現貼心一面非常有魅力。

▼「膽大黨、亂馬 1/2」。（圖／翻攝自@anime_dandadan、@ranma_pr推特）▲▼新番。（圖／翻攝自推特）▲▼新番。（圖／翻攝自推特）▲▼亂馬。（圖／翻攝自推特）

第三名《Re:從零開始的異世界生活》女主角愛蜜莉雅，本來就善良美麗的愛蜜莉雅，自第二季突破過去枷鎖後，增添更多勇氣以及責任感，面對強大危險的大罪司教挺身而出，如何化險為夷也讓觀眾們好奇後續劇情。第五、六名為本季人氣戀愛作品《青春之箱》兩位女主「鹿野千夏、蝶野雛」製作組用心還原漫畫中超美學姊，作為籃球部明星球員，每天刻苦訓練又溫柔為他人著想，絕對是本季最婆的角色之一；小雛作為男主角的摯友外表可愛個性活潑，總是默默注視著大喜，然而心中漸漸萌芽的情感成為《青春之箱》接下來重要看點。

▼「Re0、青春之箱」。（圖／翻攝自@Rezero_official、@aonohako_PR推特）▲▼新番。（圖／翻攝自推特）▲▼新番。（圖／翻攝自推特）▲▼新番。（圖／翻攝自推特）

男主角榜單基本上也是圍繞在這幾部作品，第一名至第五名依序為《Re:從零開始的異世界生活》菜月昴、《膽大黨》厄卡倫、《亂馬 1/2》早乙女亂馬、《青春之箱》豬股大喜、《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》第五季貝爾·克朗尼。值得一提的是，亂馬因為其劇情設定的關係，在男女主角排名都進入到前 10 的榜單中，這也讓 Anime Trending 官方在推特上笑稱，亂馬創造歷史上的第一次。

▲▼新番。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：膽大黨Re0青春之箱亂馬12

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