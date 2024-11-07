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《DEATH NOTE暗影任務》現已發售　死亡筆記本狼人殺支援10人同玩

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，改編自全球人氣IP《DEATH NOTE》的家用主機遊戲《DEATH NOTE 暗影任務》已於11月5日在PlayStation®5／PlayStation®4平台（本作加入PlayStation®Plus 11月份每月遊戲，PlayStation®Plus會員可進行遊玩），11月6日在STEAM®平台正式發售。同步公開版本情報及最新宣傳影片。

▼《DEATH NOTE 暗影任務》。（圖／萬代提供） ▲▼死亡筆記。（圖／萬代提供）

本作為一款支援跨平台遊玩的社交推理遊戲，並支援最多10名玩家在線上挑戰左右生死的選擇，玩家們將會分成2個陣營，試圖辨認彼此身分，以制裁L或是從奇樂手中奪走死亡筆記本，勢均力敵的奇樂跟L在遊玩過程中將會隱藏自己的真實身分並嘗試掌控遊戲局勢。在這場以智取勝的遊戲中，玩家將以死亡筆記本為目標，透過扮演奇樂及其崇拜者，或是L以及搜查員，展開真實與謊言穿插的對峙以取得最終勝利。

▲▼死亡筆記。（圖／萬代提供）▲▼死亡筆記。（圖／萬代提供）

本作中，玩家將從奇樂、奇樂崇拜者、L、搜查員等4個具有各自遊玩特色的角色中擇一扮演，隨著逐漸緊張的遊戲氛圍，玩家可以透過自己所扮演的角色規劃多樣的策略。此外，玩家還可以變更自己的名牌，為遊戲中的人物調整最多7個種類的裝飾品，更可以選擇關鍵遊玩時刻時出現的特殊效果。

關鍵字：DEATH NOTE暗影任務

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