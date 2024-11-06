《進擊的巨人》車力巨人「巨型靠墊」！整個人直接躺嘴裡超狂造型

記者楊智仁／綜合報導

《進擊的巨人》故事已經劃下句點，不過作品中龐大的世界觀以及各種伏筆、反轉還是讓大家印象深刻，至今相關活動及商品仍持續推出當中。日前直播平台 Pococha（ポコチャ）就與《進擊的巨人》展開合作活動第三彈，獎品「車力巨人靠墊」超有趣設計成為社群上熱議話題。

▼車力巨人靠墊。（圖／翻攝自@pococha_jp推特）

巨人之力共被分為九大巨人，其中車力巨人是由皮克所擁有，雖然持有者本人是個嬌小的女生，因為疲憊看起來懶洋洋地，但化身為車力巨人時用四足行走，具有很好的速度跟耐性，動畫中不僅用來背武器，超大的嘴也數次在關鍵時刻發揮作用，日前 Pococha 與《進擊的巨人》合作活動就以超大尺寸還原「車力巨人靠墊」。

這次活動主要是為了即將上映「劇場版《進擊的巨人》完結總集篇」，Pococha 舉辦贈獎中，有一人可以抽中這款長達兩公尺的「車力巨人靠墊」，不僅造型相當還原，而且整個人都能趴進去皮克嘴巴裡，看起來舒適且充滿安全感，這款特殊抽獎活動公布後馬上於社群上引發熱議。不過因為 Pococha 主要於日本及印度兩地服務，台灣粉絲要參與活動可能比較困難，更多資訊可以參考官方推特、特設網頁。