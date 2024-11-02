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《戰艦世界》攜手《星際爭霸戰》開到銀河啦！四名聯名指揮官出爐

記者蘇晟彥／綜合報導

戰遊網 (Wargaming.net) 旗下《戰艦世界》正式宣布攜手派拉蒙影片(Paramount Pictures) 旗下《星際爭霸戰》推出「星際爭霸戰行動」，為玩家帶來全新的機制、全新的武器，以及能夠改變遊戲規則的消耗品。玩家能透過完成「星際爭霸戰行動」獲得《星際爭霸戰》主題收藏元素、主題指揮官、戰艦和永久迷彩等豐富獎勵。

▲▼ 。（圖／戰遊網提供）

即日起至12月中旬，橫跨 13.10 和 13.11 版本更新，戰鬥將於最新的「星際爭霸戰」港口進行，玩家可選擇克林貢巡洋艦 toQDuj、羅慕蘭驅逐艦 D'deridex、瓦肯主力艦 T'Pau或在任務中被解鎖的聯邦航空母艦 U.S.S. Enterprise-D來完成「星際爭霸戰行動」，深入博格入侵瓦肯的精彩故事。

每個行動將持續兩週，而這些行動的編制各自有一個難度等級，只要完成主要和次要目標，玩家就能獲得能用來解鎖獎勵進度條等級的星星。獎勵進度條由三個部分組成，每個部分都會隨著新行動的發布而解鎖。玩家可以透過任何一個行動來完成主要進度條，前兩個行動的獎勵為星星代幣，可用於購買額外的戰艦升級配件），而在第三個行動的每個額外等級中則獲得「太空，終極疆界」收藏元素。

所有行動任務中的戰艦都將從最基礎版開始，這些模組可以透過獎勵軌道升級，每艘戰艦將有四個欄位，可安裝主要和次要武器、護盾，以及艦身的配件。透過嘗試不同的組合，玩家可以有新的選項來提升戰艦的統計數據、獎勵效果和武器，進而打造終極戰艦來摧毀敵人。此外，為了將《星際爭霸戰》的精神發揮的淋漓盡致，每個行動也為配備了新添加的武器和護盾機制，讓玩家可以使用各種齊射光子魚雷來反擊博格。

此次合作還將推出四名《星際爭霸戰》指揮官，協助玩家完成「星際爭霸戰行動」，分別為指揮官Riker、指揮官Janeway、指揮官Borg Queen和指揮官Worf。此外，兩款全新永久迷彩也供《星際爭霸戰》粉絲收藏，包括「博格」永久迷彩和「聯邦星艦航海家號」永久迷彩。
 

關鍵字：遊戲、合作、新活動、線上遊戲、海戰

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