BLG自信喊話決賽3-0擊敗T1！Faker吐心聲：五冠不會是終點

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》總決賽馬上就要在 11 月 2 日晚間登場，稍早 ETtoday 也參加官方所舉行的媒體聯訪，BLG、T1 成員分別發表對於接下來決賽的看法，其中 BLG 上路 Bin 選手展現自信，期盼能夠 3-0 擊敗對手；T1 精神領袖 Faker 則談到這些年心態上面的轉變，並表示會盡全力把自己最好的一面展現出來。

▼世界賽前媒體聯訪。（圖／翻攝自lolesports）

連續三年 T1 都殺進到決賽舞台，而且世界賽對陣 LPL 勝率是恐怖的 100%，不過 BLG 招牌選手 Bin 並不在意這些數據，他自信表示，「T1 之所以在世界賽對 LPL 勝率是 100%，那是因為還沒有遇到我們，BLG 世界賽對陣 LCK 戰隊勝率也是 100%，而且去年、今年我們都送走 LCK 的一號種子，明天是打 LCK 四號種子，我認為優勢在我們身上。」另外 Bin 也希望能夠以 3-0 擊敗 T1，中路 Knight 則認為決賽會以 3-1 拿下對手。

T1 媒體提問焦點幾乎都聚焦在 Faker 身上，第五冠近在眼前，外媒記者提問，如果再度登上顛峰 Faker 下一步將何去何從，Faker 則果斷回答，「即使今年奪下世界冠軍也不會是終點，我將繼續努力下去，今年世界賽正是努力的過程之一，我會盡全力衝擊這座冠軍。」

Faker 曾經在去年世界賽說過「第四冠為隊友而戰」，接下來大家也好奇第五冠對 Faker 來說又有什麼樣的意義，對此李哥回答，「過去我確實把焦點放在冠軍、放在自己的職業生涯上，但隨著時間過去，我更注重如何享受遊戲，要怎麼樣才能把最大的快樂帶給粉絲，這次決賽我也一樣會以這個為目標竭盡全力。」

時隔這麼多年依舊保持在巔峰，Faker 提到自己能夠一直努力下去的關鍵，「我總是能夠在高強度的競爭中找到樂趣，這段期間我一直成長，而且跟很多年輕選手一起打也學習到許多，因此我覺得最重要的是，要時刻注意精進自己。」

四強賽 Faker 在跨世代對決中擊敗 Chovy 殺入總決賽，現在等待著他的又是另一位強力中路 knight，李哥表示，「我和 knight 已經在國際舞賽上碰頭過很多次，我也曾經輸過他，這次世界賽，我所能做的就是吸取過去教訓，展現自己的所有...，希望能把準備的東西發揮出來，當然最重要的是享受比賽。」