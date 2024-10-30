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索尼宣布關閉《星鳴特攻》工作室　遊戲永久取消影響多名職位

記者楊智仁／綜合報導

Sony 正在關閉 Firewalk Studios，這家工作室開發了 PlayStation 遊戲《星鳴特攻》（Concord），而該遊戲在上個月經歷災難性發佈後已經被下架。在發給 PlayStation 員工的訊息中，工作室業務集團的執行長 Hermen Hulst 表示，Firewalk Studios 將與手機遊戲工作室 Neon Koi 一同關閉，根據外媒報導，這次關閉將影響約 210 個職位。

▼《星鳴特攻》上市後沒多久就下架。（圖／翻攝自官網）▲▼《星鳴特攻》。（圖／翻攝自官網）

Hulst 表示，「過去幾個月來，我們花了大量時間探索各種可能的選擇，經過深思熟慮，我們決定最好的解決方法是永久關閉這款遊戲並結束這家工作室的運營。我要感謝 Firewalk 全體員工的精湛技術、創造力和奉獻精神。」

Hulst 表示，《星鳴特攻》未能達到 Sony 的目標，而 PlayStation 將吸取《星鳴特攻》的經驗教訓，繼續提升我們的即時服務能力，以推動該領域的未來增長。《星鳴特攻》於 8 月 23 日在 PS5 和 PC 平台上發佈，但因銷售表現不佳，Sony 於 9 月 6 日將其下線。據估計，該遊戲銷量不足 25,000 份，並且在 Steam 上的最高在線人數僅 697 人。

另外 Sony 決定關閉 Neon Koi 手機遊戲開發工作室，Sony 最初於 2022 年收購了這家原名為 Savage Game Studios 的工作室，該團隊當時正在開發一款未公開的手機動作遊戲。「基於重新聚焦的策略，Neon Koi 將關閉，其手機遊戲項目也不再推進」Hulst 表示，「我們對這兩項決策進行了深思熟慮，最終認為這是加強組織的正確做法。」

關鍵字：星鳴特攻索尼

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