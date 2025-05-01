女兒因心理狀態不上課　好友Switch一舉動扮心靈支柱...網感動落淚

記者楊智仁／綜合報導

大人小孩都喜愛的任天堂 Switch，過去就曾經帶來許多暖心小故事，如今溫馨事蹟再 +1。先前有一位日本網友在推特分享，自己唸小學的女兒因心理狀況不穩定時常沒去上學，而女兒的朋友透過 Switch 貼心舉動，讓她慢慢走出心房最後回歸到了校園生活當中。

▼女兒朋友透過 Switch 貼心舉動讓她慢慢走出心房。（圖／CFP）

名為 ジェット・リョー 網友先前在推特上發文，「女兒因為心理方面問題經常缺課，新學期根本沒能去上學，不過前天打開 Switch 的時候，發現女兒的朋友把 Switch 遊戲名稱改成『（ 我女兒的名字 ），你還好嗎？』，看到之後女兒也把暱稱改成『謝謝，我很好』，之後每隔 5 分鐘左右就會以這種方式交流。」

接下來兩人帳戶名稱出現「再玩一次」、「來玩吧」、「甚麼時候來學校」、「明天挑戰看看」。在這樣溫馨又感人的互動下，女兒真的成功去上學了，這也讓任天堂 Switch 又多了一個美談。該文章在推特上超過百萬觀看，不少網友也感動表示，「看到流淚，真是太好了」、「好溫柔的朋友」、「世界上充滿著溫暖呀」。