女兒因心理狀態不上課　好友Switch一舉動扮心靈支柱...網感動落淚

記者楊智仁／綜合報導
大人小孩都喜愛的任天堂 Switch，過去就曾經帶來許多暖心小故事，如今溫馨事蹟再 +1。先前有一位日本網友在推特分享，自己唸小學的女兒因心理狀況不穩定時常沒去上學，而女兒的朋友透過 Switch 貼心舉動，讓她慢慢走出心房最後回歸到了校園生活當中。
▼女兒朋友透過 Switch 貼心舉動讓她慢慢走出心房。（圖／CFP）
名為 ジェット・リョー 網友先前在推特上發文，「女兒因為心理方面問題經常缺課，新學期根本沒能去上學，不過前天打開 Switch 的時候，發現女兒的朋友把 Switch 遊戲名稱改成『（ 我女兒的名字 ），你還好嗎？』，看到之後女兒也把暱稱改成『謝謝，我很好』，之後每隔 5 分鐘左右就會以這種方式交流。」
接下來兩人帳戶名稱出現「再玩一次」、「來玩吧」、「甚麼時候來學校」、「明天挑戰看看」。在這樣溫馨又感人的互動下，女兒真的成功去上學了，這也讓任天堂 Switch 又多了一個美談。該文章在推特上超過百萬觀看，不少網友也感動表示，「看到流淚，真是太好了」、「好溫柔的朋友」、「世界上充滿著溫暖呀」。
娘、メンタルが不安定なので小学校休みがちで新学期もぜんぜん行けてなかったんですが、おとといSwitchを起動したらフレンド登録してるお友達のニックネームが「〇〇（娘の名前）、だいじょぶ？」になってて、娘も自分のニックネームを「ありがと、だいじょぶ」にして、そのあと5分間隔ぐらいで（続く— ジェット・リョー (@ikazombie) April 23, 2025
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