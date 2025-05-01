日漫畫家老公不倫10年　把前夫惡行畫成漫畫：他毀了我的生活

記者楊智仁／綜合報導
日本人氣資深漫畫家楠桂（本名：大橋真弓）與大橋薰是雙胞胎漫畫家，代表作包括《八神君的家庭事件》、《鬼切丸》等。而已婚她近日發文踢爆丈夫「團體戰不倫」，控訴另一半出軌超過10年，揭發醜聞後隔天宣布離婚，並打算把男方不倫過程畫成漫畫復仇，如今這部煎熬的作品也即將上架。
▼楠桂將前夫不倫惡行畫成漫畫。（圖／翻攝自@keikusunoki推特）
楠桂 3 月時透露老公與一名曾是國中同學的前女友發生超過 10 年不倫關係，而且小三竟然還與另一位男子奉子成婚，讓事件更加複雜。她更表示，丈夫的不倫行為長達多年，甚至趁著疫情期間偷偷同居，還有一群人幫忙隱瞞。在踢爆丈夫不倫醜事後，楠桂隔天就宣布離婚，心碎寫下，「我曾經非常愛丈夫，想要與他共度一生，甚至連公婆的照顧都視為理所當然…但這種行為我無法原諒。」
後續楠桂也表示，要把自身經歷寫進漫畫故事以此視為復仇反擊，「我的悲鳴就記錄在裡面」。如今該作品( サレ妻漫画家の旦捨離戦記 ) 即將在 5 月 2 日在 Kindle 上架，楠桂表示，「這個標題是編輯部選定的，我不介意它成為新聞，但其實我不想稱自己為被背叛妻漫畫家。不過我真的很想宣布這個消息，所以我擇了這個標題，內容屬實這確實發生了，我並不是尋求同情，這只是一個悲傷的事實，我希望前夫和他的朋友們讀它，我想讓你知道你毀了我的生活。」
楠の不倫暴露漫画がKindleにて5/2配信決定いたしました！— 楠桂/スパコミ東あ39b/東7A04b (@keikusunoki) April 29, 2025
タイトルには戦記といれることを絶対条件にしてもらって編集部がつけたものです。ニュースになるのはかまわなかったけど自分でサレ妻漫画家とは名乗りたくはなかったです。
でも発表は絶対したかったので、こんなタイトルになりました。… pic.twitter.com/cJHqSiUJs8
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