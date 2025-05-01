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日漫畫家老公不倫10年　把前夫惡行畫成漫畫：他毀了我的生活

記者楊智仁／綜合報導

日本人氣資深漫畫家楠桂（本名：大橋真弓）與大橋薰是雙胞胎漫畫家，代表作包括《八神君的家庭事件》、《鬼切丸》等。而已婚她近日發文踢爆丈夫「團體戰不倫」，控訴另一半出軌超過10年，揭發醜聞後隔天宣布離婚，並打算把男方不倫過程畫成漫畫復仇，如今這部煎熬的作品也即將上架。

▼楠桂將前夫不倫惡行畫成漫畫。（圖／翻攝自@keikusunoki推特）▲▼漫畫家。（圖／翻攝自推特）

楠桂 3 月時透露老公與一名曾是國中同學的前女友發生超過 10 年不倫關係，而且小三竟然還與另一位男子奉子成婚，讓事件更加複雜。她更表示，丈夫的不倫行為長達多年，甚至趁著疫情期間偷偷同居，還有一群人幫忙隱瞞。在踢爆丈夫不倫醜事後，楠桂隔天就宣布離婚，心碎寫下，「我曾經非常愛丈夫，想要與他共度一生，甚至連公婆的照顧都視為理所當然…但這種行為我無法原諒。」

後續楠桂也表示，要把自身經歷寫進漫畫故事以此視為復仇反擊，「我的悲鳴就記錄在裡面」。如今該作品( サレ妻漫画家の旦捨離戦記 ) 即將在 5 月 2 日在 Kindle 上架，楠桂表示，「這個標題是編輯部選定的，我不介意它成為新聞，但其實我不想稱自己為被背叛妻漫畫家。不過我真的很想宣布這個消息，所以我擇了這個標題，內容屬實這確實發生了，我並不是尋求同情，這只是一個悲傷的事實，我希望前夫和他的朋友們讀它，我想讓你知道你毀了我的生活。」

關鍵字：漫畫

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