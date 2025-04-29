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《英雄聯盟》下路之爭結束？T1官宣Smash未來動向

記者黃冠瑋／綜合報導

《英雄聯盟》戰隊T1於先前打破近幾年慣例，提拔第六人下路Smash上場與Gumayusi互相競爭先發，此舉讓許多粉絲相當不解。不過稍早T1官方宣布Smash往後將以個人直播等形式與粉絲互動交流，再加上先前官方在社群上公開表明粉絲見面會只會有5人，這也意味著下路之爭宣告就此結束。

▼Smash往後將以個人直播與粉絲互動見面。（圖／翻攝自twitter／@smash12_）

▲▼Smash往後將以個人直播與粉絲互動見面。（圖／翻攝自twitter／@smash12_）

《英雄聯盟》戰隊T1所留下的輝煌戰績，皆被全世界所讚譽，也圈了許多支持選手的粉絲，因此官方的任何舉動都會被放大檢視。而T1在3月打破近幾年慣例，將一軍選手從五人新增為六人，意即讓下路選手 Gumayusi、Smash互相競爭先發。然而在先後對陣Gen.G和HLE上都敗下陣來，其中讓大家討論的就是下路Gumayusi與Smash不斷輪調的問題，讓粉絲相當不解。不過稍早T1官方再度打破此項舉動。

根據官方公告，「Smash選手未來將繼續透過T1 Membership、T1 POP、個人直播等多種活動與粉絲們交流互動，懇請大家持續關注並支持Smash選手，並衷心感謝一直以來支持我們的各位粉絲」，這也代表Smash選手就此退出先發名單。

其實以近期先發名單中就可看出端倪，都是以「DOFGK」五人形式上場，再加上官方在先前暗示粉絲見面會，只會有5名選手出席以及總教練kkOma在4月25日賽後訪問中表示，「現在可以把 Gumayusi 看作是主力先發了」，種種跡象都證實T1下路之爭宣告就此結束。對於粉絲而言希望官方就停歇，努力調整「DOFGK」等多個選手狀態，以進軍MSI目標邁進。

關鍵字：英雄聯盟T1Smash

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