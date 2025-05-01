《絕區零》開發商米哈遊再度被告　原因竟是「反派撞名侵權」

記者黃冠瑋／綜合報導

米哈遊HoYoverse旗下幻想ARPG《絕區零》於上週迎來1.7版本「將眼淚與過往一同埋葬」，而新人權角色「薇薇安」也同時跟著上線並且深受玩家們的喜愛。然而近日卻傳出遊戲被告消息，疑似因為遊戲的反派名字與現實公司撞名產生侵權而提告，這也意味著米哈遊再度捲入被告風波。

▼《絕區零》開發商米哈遊再度傳出被告風波。（圖／翻攝自YouTube／絕區零）

事件起因是根據中國大陸NGA討論區中一篇文章顯示，《絕區零》開發商上海交宅、上海米哈遊影鐵、上海米哈遊網路共3間公司，遭到一間名叫遠景能源的公司，以「網路侵權責任糾紛」為由提告。

文章內雖未明確表示提告的細節，但從「遠景」兩個字當中，有時常在玩《絕區零》的玩家就會聯想到遊戲中一間名為遠景實業的反派公司，在遊戲當中他們企圖製造一場爆炸案，想將繩匠們試圖一網打盡。

消息一出後迅速成為玩家之間討論的話題，對此有些網友開玩笑表示，「遊戲裡遠景案還沒開庭，要先開遊戲外的嗎」、「遊戲裡是房地產公司，戲外是能源公司有趣」、「下次叫近景吧」，也有部分網友認為，「覺得不太告得贏，這名字又不是什麼指向特別明確的特殊詞彙」、「如果不是刻意利用現實公司知名度或作品內明顯聯繫現實並產生公眾誤解，一般很難判贏」。