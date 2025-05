美國Switch2爆強制綑綁銷售　GameStop展開「積極調查」

記者黃冠瑋/綜合報導

任天堂Switch 2自4月宣布消息以來就一直是玩家們矚目焦點,如今已在全球各地展開預購,不管是官方或是第三方零售都呈現搶購一空的情形。然而美國知名零售商GameStop就爆出一些商家強迫顧客綑綁其他遊戲配件和遊戲才能預購Switch 2,從中獲取暴利引發消費者不滿,對此GameStop官方目前正積極展開調查。

▼美國Switch2預購爆出強制綑綁銷售。(圖/翻攝自YouTube/Nintendo of America)

事件起因是一名曾獲艾美獎的音效師Elea Tsentzelis,日前在個人社群上分享在一間 GameStop分店等待預購情形,指出店家會強迫消費者購買同捆包、保護殼、螢幕保護貼等配件,而且不能單獨預購Switch 2主機,對此他寫下,「我們都知道實際情況是怎樣。對我來說,我想要買《咚奇剛》和螢幕保護貼,所以這對我沒什麼影響,但其他人可能就會選擇離開」。另外他還提到店家還會要顧客購買兩年的保固時間,不過他也表示這項建議是可以拒絕。

從貼文回覆中,其他消費者基本表示,他們在別間GameStop商店預訂遊戲機本身沒有任何問題,但有些人也遇到類似的情況,他們會被GameStop店家大力推銷Switch 2遊戲、配件或保固,甚至有其他人聲稱,他們會被告知需要GameStop Pro會員資格才能預訂,強制他們註冊會員資格。

其實綑綁銷售手法在全世界各地都很常見到,但綑綁的商品大多都是一些滯銷品,因此才會造成許多消費者感到非常不滿。對此GameStop官方注意到了此事,並表示他們正在積極調查當中,「如果有任何在該分店被拒絕銷售的顧客,都可以透過私訊和官方客服帳號聯繫,以便我們能夠妥善處理」。



