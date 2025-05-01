美國Switch2爆強制綑綁銷售　GameStop展開「積極調查」

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂Switch 2自4月宣布消息以來就一直是玩家們矚目焦點，如今已在全球各地展開預購，不管是官方或是第三方零售都呈現搶購一空的情形。然而美國知名零售商GameStop就爆出一些商家強迫顧客綑綁其他遊戲配件和遊戲才能預購Switch 2，從中獲取暴利引發消費者不滿，對此GameStop官方目前正積極展開調查。

▼美國Switch2預購爆出強制綑綁銷售。（圖／翻攝自YouTube／Nintendo of America）

事件起因是一名曾獲艾美獎的音效師Elea Tsentzelis，日前在個人社群上分享在一間 GameStop分店等待預購情形，指出店家會強迫消費者購買同捆包、保護殼、螢幕保護貼等配件，而且不能單獨預購Switch 2主機，對此他寫下，「我們都知道實際情況是怎樣。對我來說，我想要買《咚奇剛》和螢幕保護貼，所以這對我沒什麼影響，但其他人可能就會選擇離開」。另外他還提到店家還會要顧客購買兩年的保固時間，不過他也表示這項建議是可以拒絕。

從貼文回覆中，其他消費者基本表示，他們在別間GameStop商店預訂遊戲機本身沒有任何問題，但有些人也遇到類似的情況，他們會被GameStop店家大力推銷Switch 2遊戲、配件或保固，甚至有其他人聲稱，他們會被告知需要GameStop Pro會員資格才能預訂，強制他們註冊會員資格。

其實綑綁銷售手法在全世界各地都很常見到，但綑綁的商品大多都是一些滯銷品，因此才會造成許多消費者感到非常不滿。對此GameStop官方注意到了此事，並表示他們正在積極調查當中，「如果有任何在該分店被拒絕銷售的顧客，都可以透過私訊和官方客服帳號聯繫，以便我們能夠妥善處理」。

