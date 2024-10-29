KAKAO WEBTOON台灣關站時間曝光　退款申請「僅開1個月」

記者蘇晟彥／綜合報導

韓國條漫平台KAKAO WEBTOON日前公布將退出台灣市場，28日官方正式宣告關站全流程，從11月1日起將停止金幣儲值服務，若還有剩餘金幣，將可以從11月27、28日申請退費，最終將於2025 年 11 月 27日停止平台服務。

▼韓國條漫平台KAKAO WEBTOON確定將在2025年全面退出台灣市場。



韓國條漫平台KAKAO WEBTOON在2020年強勢登台，曾推出催生出像是《我獨自升級》、《如蝶翩翩》、《驅魔麵館》、《梨泰院 Class》等著名條漫，也開創不少讀者習慣「直線閱讀」的方式。但在近幾年，台灣市場不如預期，官方迅速決定退出服務，同時公告相關退費、停止服務流程。

對此，11月1日將全面停止儲值、11月28至12月27日開放退費申請，接著到2025年2月28日處理退費（依照順序），但若沒有選擇退費，平台上購買的相關漫畫僅能觀看到2025年11月27日，接著就會正式結束相關服務。

服務終止相關時程公告

2024年11月01日 23點30分：金幣儲值服務終止

2024年11月02日 至 2024年11月26日：作品促銷活動

2024年11月27日 23點30分：連載結束最後更新時點

2024年11月27日 23點30分：閱讀券停止購買及退券服務

2024年11月28日：所有書本購付費

2024年11月28日 至 2024年12月27日：退費申請

2024年12月28日 至 2025年2月28日：退費處理（依申請順序處理）

2025年11月27日：平台服務結束

退款表單：https://forms.gle/d47hgQtrpBkr1t9B6