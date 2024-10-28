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知名遊戲製作人小島秀夫談理想人才：比我更厲害...怪獸也無所謂

記者楊智仁／綜合報導

小島秀夫是遊戲公司小島工作室總監暨創辦人，同時他也憑藉《潛龍諜影》、《死亡擱淺》等多部人氣作品還有無限創意獲得許多玩家喜愛。先前小島秀夫接受日本媒體採訪，回答許多從社群上所收集讀者的問題。

▼小島秀夫接受日媒訪問。（圖／翻攝自@Kojima_Hideo）▲▼小島秀夫。（圖／翻攝自@Kojima_Hideo）

首先關於小島秀夫尋求人才的基準，他毫不猶豫地表示，「比我更厲害的人！如果來了一個讓我覺得『真厲害』的人，那麼就能形成『我加上那個人』的組合，一起登上更高層次，就像好萊塢片場一樣，即使發生衝突也會憧憬這種關係。如果是這樣，即使不來公司或經常遲到，我也完全不會生氣，就算不是人類，是半個怪獸也無所謂。」

緊接著，媒體詢問作為遊戲創作者最重要的心態為何，小島秀夫坦言，「做出自己能夠滿意的作品，又或者說，我不能發表自己不滿意的作品。評價會隨著時代而改變，就像畫作可能會在畫家去世 100 年、200 年後才得到評價一樣，電影和遊戲也是如此，即使作者去世作品也會被傳承下去，如果做出自己滿意的作品，或許幾個世紀後外星人來了，會說『這真是太棒了』，我覺得這就是「留下什麼」的意義。」

儘管年齡漸長，小島秀夫心態仍相當年輕且積極，滑社群軟體是每天一定要做的事情，他也笑著喊到如果能回到孩童時代的話，自己希望能夠與那些尚未被社會重擔綁住的年輕人一起玩。小島秀夫沒有明確設定未來的目標，不過他直言會勇往直前，因為自己喜歡看到全新的風景。

關鍵字：小島秀夫

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