萬代南夢宮上調業績預測　《艾爾登法環》DLC熱賣利潤大漲

記者楊智仁／綜合報導

日本萬代南夢宮控股公司（Bandai Namco Holdings）於 10 月 23 日發布了 2025 年 3 月期全年合併業績預測的修正報告，第二季度業績大幅超過預期，公司上調了全年銷售額及利潤的預測。業績提升主要來自數位業務和玩家模型娛樂事業的強勁表現，這些事業的高利潤商品和服務取得了成功。

▼《艾爾登法環 黃金樹幽影》表現優異。（圖／翻攝自 Steam）

根據外媒報導，數位業務方面家用遊戲《艾爾登法環》（ELDEN RING）大型 DLC《艾爾登法環：黃金樹幽影》在全球市場獲得成功，《艾爾登法環》本體重複銷售同樣表現良好，網路內容方面，5 月開始營運新作《學園偶像大師》也有不錯成績。玩家娛樂事業部分，面向高目標群體（成人）產品如模型、集換式卡牌遊戲、扭蛋等商品在國內外廣受歡迎，IP製作業務方面，劇場版《機動戰士鋼彈SEED FREEDOM》票房收入納進業績，IP 在全球市場和媒體的拓展有強勁成長。

銷售額：從1兆800億日圓上調至1兆1500億日圓（增長率6.5％）

營業利潤：從1150億日圓上調至1600億日圓（增長率39.1％）

經常利潤：從1190億日圓上調至1630億日圓（增長率37.0％）

最終利潤：從810億日圓上調至1100億日圓（增長率35.8％）