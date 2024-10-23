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獨立遊戲商控星宇「營收全獨吞」　公司2聲明反擊：別甩鍋混淆事實

記者蘇晟彥／綜合報導

國產遊戲《Aliisha》在2022年由星宇互動娛樂（大宇資訊子公司）代理，在發售2年前夕突然爆出案外案，遊戲開發商《Aliisha》控星宇未將遊戲營收分潤提供，才導致承諾玩家的實體片延宕至今，一審確定由星宇敗訴。對此，但星宇也立即發出聲明回擊，強調「開發團隊收取新台幣500萬保底金，現在卻以『沒有錢製作實體片』等聳動之詞甩鍋給星宇互動娛樂，意圖混淆事實，誠摯呼籲謹慎發言，將保留法律追訴權。」

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《Aliisha》 上市即將滿兩年，在22日突然在官方臉書發文表示，「與代理商星宇互動娛樂官司告一段落」，內文詳述之不少玩家抱怨、吵著要退費「無法發行實體片」的原因，是因為正在官司訴訟中，終於在第一階段勝訴，星宇將把遊戲獲得的營收還回。

對此，星宇互動娛樂（大宇資訊子公司）也在第一時間發出聲明回應，雙方是因為合約中「預付保底金」一詞的定義不同有所爭議，但無論如何，500萬元的金額已經支付給樂磚，剩下爭執的是「營業淨收入」68萬，星宇認為此收入應為公司所有，樂磚則認為應該進行分潤（73分；分潤後約為21萬），雙方才因此進行官司訴訟。

星宇同時也表示，樂磚在官司訴訟後不斷以實體片混淆玩家視聽，並以「沒有錢製作實體片」、「無法退費」等聳動之詞，將「遊戲銷售不如預期」以及「單方允諾發行實體片」甩鍋於星宇，意圖混淆事實。

事實上，即便分潤收入依照訴訟結果給到樂磚，金額也僅有20多萬，且《Aliisha》在上市前也有進行募資，依照上方金額約為51萬，按理說實體片相關製作早就應該要列入預算規劃中，實體片跟合約內容是不同一件事；且樂磚在聲明文最後再次強調「開發遊戲已經花光我們所有積蓄以及銀行貸款未償還，加上又未得到遊戲應該有的收入，我們實在不知道從哪邊生錢退給大家」，並未詳述拿到20多萬分潤後，將如何製作給玩家300多位贊助實體片的玩家，只能進一步等待《Aliisha》官方說明

星宇互動娛樂聲明全文

針對樂磚股份有限公司於facebook粉絲專頁《Aliisha － The Oblivion of Twin Goddesses》文章提及，遊戲實體片無法出貨之原因，歸咎於星宇互娛股份有限公司，我方幾點說明

一、星宇自遊戲發行以來積極誠懇，不吝分享資源，也於各種線上線下行銷活動給予協助幫忙，而樂磚股份有限公司卻在壓製實體片第三方廠商尚未簽訂合約，就預售實體片，疑似向消費者收取預售金或募資，先射箭再畫靶的做法無疑是罔顧玩家權益。

二、星宇抱以最高誠意與樂磚合作，於合作初始便支付-合約內容「預付保底金」新台幣500萬，可惜雙方對此認知不同，因此才有後續法律行為。而111年11月份至112年10月份期間，營業淨收入為68萬8,379元，全球switch數位銷售2171套。開發團隊收取新台幣500萬保底金，現在卻以「沒有錢製作實體片」、「無法退費」等聳動之詞，將「遊戲銷售不如預期」以及「單方允諾發行實體片」甩鍋於星宇，意圖混淆事實，星宇誠摯呼籲謹慎發言，我方將保留法律追訴權。

關鍵字：遊戲Alisha官司營收分潤

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