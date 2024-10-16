10月人氣新番！《青春之箱》羽球新生、女籃王牌譜出動人戀愛物語

記者楊智仁／綜合報導

強權環伺的 10 月新番中，有部作品憑著美麗且細膩的校園愛情生活揭開青春序幕，《青春之箱》講述體育名校羽毛球部新生、女子籃球部王牌兩人之間邂逅的故事，在知名外國動畫投票網站 Anime Trending、Anime Corner 都衝到第三名位置。

▼10月新番《青春之箱》。（圖／翻攝自@aonohako_PR推特）

《青春之箱》是三浦糀創作少年漫畫，於 2021 年起在《週刊少年Jump》連載，改編動畫於今年 10 月播出，製作陣容相當不錯，監督為矢野雄一郎 ( 魯邦三世 PART5、劇場版 偶像學園 )，劇本統籌柿原優子 ( 藥師少女的獨語、遊戲 3 人娘、工作細胞 ) 都曾負責過許多知名作品，製作公司則由 Telecom Animation Film 操刀，主題曲為 Official 髭男 dism 演唱的「Same Blue」，呼應著原作故事的標題，從 MV 細膩畫面及分鏡，配上帥氣光影特效及髭男充滿辨識度的溫暖歌聲，讓人想一起踏入榮明學園之中。

「每天早上，我都有個想見到的人！」羽球隊成員豬股大喜，暗戀著女子籃球隊學姊鹿野千夏，千夏是籃球隊明星球員，外表美麗實力堅強，校內校外都相當受到歡迎，每天早上兩人總是最早到體育館晨練，這樣的美好時光為大喜增添不少動力，同樣為著全國大賽而努力的大喜與千夏，某天卻產生令人意想不到的交集。

絕美畫面與聲音呈現為動畫打下雄厚基礎，從體育館映照進來的晨光、空蕩早晨偌大體育館中，木板上運球聲、球拍衝擊著羽毛球聲音都顯得清脆無比，接續而來是細膩人物刻劃，女主角千夏閃亮眼睛飄逸髮絲，背景特寫時滿滿光影特效灑在臉上更加美麗，由於男主角時常在一旁注視的關係，從大喜視角呈現出的意中人一舉一動都更加光彩奪目，讓人不禁也陷入進戀愛氛圍當中。

劇情上則充分體現出，沒有愛情經驗的大喜為了和喜歡的人互動，行動前後總是顧慮著千夏的反應，率直天真一心只有籃球的千夏，心中逐漸意識到學弟的存在並浮現出特殊的情感，不僅如此，還有總在一旁注視著大喜，新體操部希望之星王牌、男主角好友蝶野雛...，三人情感逐漸交織同時都有著自己堅定的目標，充滿著校園、社團、日常、努力的青春戀愛故事就此揭開序幕。