ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

10月人氣新番！《青春之箱》羽球新生、女籃王牌譜出動人戀愛物語

記者楊智仁／綜合報導

強權環伺的 10 月新番中，有部作品憑著美麗且細膩的校園愛情生活揭開青春序幕，《青春之箱》講述體育名校羽毛球部新生、女子籃球部王牌兩人之間邂逅的故事，在知名外國動畫投票網站 Anime Trending、Anime Corner 都衝到第三名位置。

▼10月新番《青春之箱》。（圖／翻攝自@aonohako_PR推特） ▲▼青春之箱。（圖／翻攝自@aonohako_PR推特）

《青春之箱》是三浦糀創作少年漫畫，於 2021 年起在《週刊少年Jump》連載，改編動畫於今年 10 月播出，製作陣容相當不錯，監督為矢野雄一郎 ( 魯邦三世 PART5、劇場版 偶像學園 )，劇本統籌柿原優子 ( 藥師少女的獨語、遊戲 3 人娘、工作細胞 ) 都曾負責過許多知名作品，製作公司則由 Telecom Animation Film 操刀，主題曲為 Official 髭男 dism 演唱的「Same Blue」，呼應著原作故事的標題，從 MV 細膩畫面及分鏡，配上帥氣光影特效及髭男充滿辨識度的溫暖歌聲，讓人想一起踏入榮明學園之中。

「每天早上，我都有個想見到的人！」羽球隊成員豬股大喜，暗戀著女子籃球隊學姊鹿野千夏，千夏是籃球隊明星球員，外表美麗實力堅強，校內校外都相當受到歡迎，每天早上兩人總是最早到體育館晨練，這樣的美好時光為大喜增添不少動力，同樣為著全國大賽而努力的大喜與千夏，某天卻產生令人意想不到的交集。

▲▼青春之箱。（圖／翻攝自@aonohako_PR推特）▲▼青春之箱。（圖／翻攝自@aonohako_PR推特）

絕美畫面與聲音呈現為動畫打下雄厚基礎，從體育館映照進來的晨光、空蕩早晨偌大體育館中，木板上運球聲、球拍衝擊著羽毛球聲音都顯得清脆無比，接續而來是細膩人物刻劃，女主角千夏閃亮眼睛飄逸髮絲，背景特寫時滿滿光影特效灑在臉上更加美麗，由於男主角時常在一旁注視的關係，從大喜視角呈現出的意中人一舉一動都更加光彩奪目，讓人不禁也陷入進戀愛氛圍當中。

▲▼青春之箱。（圖／翻攝自@aonohako_PR推特）▲▼青春之箱。（圖／翻攝自@aonohako_PR推特）

劇情上則充分體現出，沒有愛情經驗的大喜為了和喜歡的人互動，行動前後總是顧慮著千夏的反應，率直天真一心只有籃球的千夏，心中逐漸意識到學弟的存在並浮現出特殊的情感，不僅如此，還有總在一旁注視著大喜，新體操部希望之星王牌、男主角好友蝶野雛...，三人情感逐漸交織同時都有著自己堅定的目標，充滿著校園、社團、日常、努力的青春戀愛故事就此揭開序幕。

▲▼10月新番《青春之箱》。（圖／翻攝自@aonohako_PR推特） ▲▼青春之箱。（圖／翻攝自@aonohako_PR推特）▲▼青春之箱。（圖／翻攝自@aonohako_PR推特）

關鍵字：青春之箱新番

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

推薦閱讀

日本26位知名聲優對「擅自生成AI」說不：聲音是我們的人生

大阪環球影城X《柯南》回歸！真人密室逃脫、主題餐廳展開推理劇

10月人氣新番！《青春之箱》羽球新生、女籃王牌譜出動人戀愛物語

【廣編】統一布丁X蛋仔派對超萌合作來襲！限時送超值虛寶

《寶可夢GO》超極巨化寶可夢首登場　聯手捕捉巨大噴火龍、妙蛙花

《七龍珠 電光炸裂！ZERO》一天銷量破300萬套　史上最多182名角色

《進擊的巨人》女巨人可動人偶推出　強壯肌肉線條附硬質化配件

《光逝去的夏天》小說特裝版12月在台發售　重現懸疑、恐怖氛圍

《黑神話：悟空》台灣審核通過　三平台通過遊戲分級可販售

免費卡丁車大逃殺《猛踏：瘋狂競速》Steam極好評　60人同場賽車

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《七龍珠 電光炸裂！ZERO》銷量破300萬套

Steam頁面更新！你買的只是「許可證」

《猛踏：瘋狂競速》Steam極好評

AGA成人動漫展肉慾再現

《寶可夢》開發商Game Freak內部檔案遭洩漏

《救世者之樹：世界》網友喊快逃

《葬送的芙莉蓮》手工玻璃筆

Pokémon Store設官方網路商店

《寶可夢GO》超極巨化寶可夢登場

26位知名聲優對「擅自生成AI」說不

最新新聞

26位知名聲優對「擅自生成AI」說不

大阪環球影城X《柯南》回歸

新番《青春之箱》動人戀愛物語

統一布丁X蛋仔派對　送超值虛寶

《寶可夢GO》超極巨化寶可夢登場

《七龍珠 電光炸裂！ZERO》銷量破300萬套

《進擊的巨人》女巨人可動人偶

《光逝去的夏天》小說12月在台發售

《黑神話：悟空》台灣審核通過

《猛踏：瘋狂競速》Steam極好評

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366