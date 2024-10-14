《航海王》未來島蛋頭篇停播到明年　「魚人島篇」新編輯版10月放送

記者楊智仁／綜合報導

超知名漫畫《航海王》自連載開始創造無數經典，時至今日都還是全世界最受歡迎作品，去年真人版掀起一陣旋風，動畫更是即將迎來 25 周年。不過日前官方宣布動畫「未來島蛋頭篇」（エッグヘッド編）將會停播至 2025 年 4 月的消息。

尾田榮一郎所作少年漫畫《航海王》，自 1997 年開始連載至今已出版 108 冊，並在《週刊少年Jump》中長期佔據人氣榜第一名，其衍生諸多作品，包括同名動畫、電影、小說和遊戲、周邊更是證明人氣，也讓它有「國民漫畫」稱號。去年 8 月真人版成為近年改編的最佳代表，在 84 個國家 Netflix 播映排行榜上都位居冠軍，如今動畫迎來 25 周年，根據小說短篇系列《ONE PIECE novel 草帽故事集》改編的紀念動畫《THE ONE PIECE》則即將在 10 月 20 日播出。

不過13 日晚間官方在特別節目中宣佈，為了提升製作品質電視動畫「未來島篇」將會自 2024 年 10 月 20 日停播到 2025 年 4 月，這段期間會把「魚人島篇」重新編輯版動畫，從原本 57 集濃縮成 21 集，運用最新技術對畫面光影、線條進行加強，連預告都重新製作預計 10 月 27 日展開放送。