ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

經典《棋靈王》主題Café在台首亮相！進藤光、佐為主題餐點

記者楊智仁／綜合報導

掀起圍棋熱潮被喻為最經典圍棋作品《棋靈王》首度在台推出主題Café，10/11~11/14至三創生活園區7樓MyAnime Café，即可享用期間限定餐點及購買精選周邊商品。現場推出以進藤光、佐為、塔矢亮等角色主題餐點，點餐即贈各式獨家特典，活動期間內店內將響起經典主題曲旋律，配合主題裝潢視覺，讓來場者更沉浸作品氛圍，同時推出內用感謝禮及三階段滿額禮活動，數量有限送完為止。

▼《棋靈王》首度在台推出主題Café。（圖／曼迪提供）▲▼棋靈王。（圖／曼迪提供）▲▼棋靈王。（圖／曼迪提供）

《棋靈王》主題Café與創意蔬食料理結合，提供美味健康兼具餐點，本次首推特色餐點「進藤光的經典醬油拉麵」，在阿光喜愛的拉麵上也能看見T恤上的5，相當具有代表性。聖代則有夥伴組：阿光與佐為的「香草奶酪聖代」，以及對手組：阿光與亮的「抹茶柚香聖代」，每一口品嚐都是三人共同前進的美好時光。甜點則有西式及和風的選擇，搭配Q版角色特典讓人耳目一新。飲料則推出10杯以角色印象設定的飲品，同時兼顧青少年組及成人組的支持族群，給粉絲更多樣的選擇。

▲▼棋靈王。（圖／曼迪提供）▲▼棋靈王。（圖／曼迪提供）▲▼棋靈王。（圖／曼迪提供）

為感謝粉絲們一直以來對《棋靈王》的支持與愛護，活動期間來店內用均可獲得特製感謝卡一張；同時更推出三階段滿額禮活動，當日來店單筆消費滿額，即可獲得該期間對應A3海報1張，極具紀念意義的海報數量有限送完為止。

▲▼棋靈王。（圖／曼迪提供）▲▼棋靈王。（圖／曼迪提供）

關鍵字：棋靈王

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀

經典《棋靈王》主題Café在台首亮相！進藤光、佐為主題餐點

「原神minini」快閃店限時台北台中啟動！多面「稻妻」打卡牆等待粉絲

任天堂「Alarmo」智慧鬧鐘感應睡姿　翻身吃金幣、起床放過關BGM

《葬送的芙莉蓮》推出手工玻璃筆　劍＆魔杖造型精緻再現

Steam頁面更新！你買到的只是「遊戲許可證」而不是遊戲本體

《七龍珠 電光炸裂！ZERO》發售體驗極限戰鬥　Steam極度好評

赤鬼伯伯4戰服「綁帶勒臀」肉色出演　坦言狂收私處照「早習慣」

直擊／AGA成人動漫展肉慾再現　怕惹議大尺度Coser選「閉門接客」

《傳說對決》8週年版本、新英雄「狂鐵」登場

PSG直落二不敵BLG遭淘汰　PCS最後一舞世界賽旅程謝幕

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Steam頁面更新！你買的只是「許可證」

《棋靈王》主題Café在台首亮相

AGA成人動漫展肉慾再現

《七龍珠 電光炸裂》Steam極度好評

《黑神話：悟空》開發成本近14億

「進擊的巨人劇場版」台灣確定上映

《葬送的芙莉蓮》手工玻璃筆

赤鬼伯伯綁帶勒屁股蛋肉色出演

任天堂新推「Alarmo」智慧鬧鐘

Faker為了續職業生涯主動改變操作姿勢

最新新聞

《棋靈王》主題Café在台首亮相

「原神minini」快閃店限時台北台中啟動

任天堂新推「Alarmo」智慧鬧鐘

《葬送的芙莉蓮》手工玻璃筆

Steam頁面更新！你買的只是「許可證」

《七龍珠 電光炸裂》Steam極度好評

赤鬼伯伯綁帶勒屁股蛋肉色出演

AGA成人動漫展肉慾再現

《傳說對決》8週年版本登場

PSG直落二不敵BLG遭淘汰

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366