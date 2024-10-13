Steam頁面更新！你買到的只是「遊戲許可證」而不是遊戲本體

▲Steam更新購買頁面，向玩家說明買到的只是「遊戲許可證」而不是遊戲本體。（圖／翻攝Steam）



記者鄒鎮宇／綜合報導

全球最大「買遊戲」的遊戲平台Steam，最高同時線上玩家高達3600萬人。沒想到，Steam近日偷偷在購買頁面加入提醒，指出玩家購買的並非遊戲主體，而是玩遊戲的許可證。

據《engadget》報導，目前進入Steam的購買頁面時，會發現右下角出現「購買數位產品會給予在Steam上該產品的授權」的提醒，並附上《Steam訂戶協議》連結，這也意味Steam在告知玩家，你所購買的不是遊戲本體，而是可以遊玩遊戲的權限，因此不是真正的擁有這些遊戲。

報導指出，Steam更改購買頁面的原因，可能是加州州長加文紐瑟姆 (Gavin Newsom) 為了避免消費者被虛假廣告誤導，近日簽署了「AB 2426」消費者保護新法，明確規範電子遊戲零售商在販售電子商品時需要更精準的說明，告訴消費者買的是「使用權」，而不是「所有權」。

推測促使該法簽署的原因，可能是Ubisoft於今年3月下架一款名為《飆酷車神》（The Crew）的遊戲，並將伺服器關閉，導致PS4、Xbox One、Steam等平台的玩家都不能再玩，進而引發爭議。

事實上，過去各大電子遊戲零售商都有將規範列出，但未放在明顯的位置公告，此法案的目的是要求所有業者「明確」向消費者說明，將提醒放在醒目的位置並告知。