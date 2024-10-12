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赤鬼伯伯4戰服「綁帶勒臀」肉色出演　坦言狂收私處照「早習慣」

記者蘇晟彥／綜合報導

紳士遊戲平台「MASOBU麻涩部」最新推出的真人互動模擬遊戲《Sexy Click涩点点》，邀請到出演遊戲的四位女神macca、海倫、蘇暢及赤鬼伯伯性感現身，以遊戲內的裝扮「火辣亮相」，現場更直接與粉絲肢體接觸，滿足玩家的「澀澀願望」，而在實況、電競圈深受喜愛，被譽為「不動也很色」的赤鬼伯伯也接受《ETtoday遊戲雲》訪問時更大膽撩鏡頭前的玩家說，「我的理想型就是你」，讓現場粉絲再度暴動。

▼赤鬼伯伯以渾身色氣，散發性感魅力受到粉絲喜愛。（圖／記者李毓康攝）

▲▼正妹實況主赤鬼伯伯出席MASOBU麻涩部AGA成人動漫展攤位活動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼正妹實況主赤鬼伯伯出席MASOBU麻涩部AGA成人動漫展攤位活動。（圖／記者李毓康攝）

赤鬼伯伯日前在直播中，回應女網友抱怨「男朋友看赤鬼伯伯直播尻尻一事」，她說，其實自己很常收到「GG、射屏照」的東西，所以對這些事情早就「習慣了」，還開玩笑說，「其實只要他們不尷尬，我就不會尷尬」；而目前還沒有男友的她被問到理想型，她也現場開撩對記者說，「我的理想性就是你」，意思就是每一位粉絲都是他的理想性。

在遊戲中赤鬼伯伯也尺度大開，雖然沒有像其他人到18+的程度，但也獻出4套戰服讓粉絲聞香，分別是現場穿的兔女郎裝，但沒有絲襪而是綁帶到屁股底下，她說這是他有史以來「屁股蛋」露最多的一次，整片都是肉色，還有像是剛起床的居家服、CK戰服以及電競風的裝扮，每一套都在不同的情境拍攝，希望粉絲可以到遊戲中一起來找她遊玩。

此外，《Sexy Click涩点点》將持續與日本、韓國、英國等各國人氣創作者跨界合作，根據她們的風格量身打造出專屬的親密互動。無論是挑逗輕撫還是激情碰撞，玩家都能在遊戲中親身體驗，在虛擬世界中滿足最真實的慾望幻想，感受多國女神們的獨特魅力。此外，以甜蜜浪漫互動為主軸的《Love Click 恋点点》系列，首波與正妹實況主「赤鬼伯伯」的合作於10月12日正式上線，玩家有機會與人氣女神一對一親密交流，透過多樣有趣的互動選項逐步拉近彼此距離，累積心動指數，享受專屬兩人之間的心動時光。從溫柔的對話到浪漫的小互動，發現女神們不為人知的柔情一面，揭開女神的面紗，體驗美好邂逅，讓玩家能一窺她私下性感的樣貌，與女神展開甜蜜互動。

▼四位性感網紅都在《Sexy Click涩点点》本色出演。

▲▼英國辣妹海倫(左起)、正妹實況主赤鬼伯伯、日本巨乳網美macca、流量女王蘇暢出席MASOBU麻涩部AGA成人動漫展攤位活動。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字：遊戲紳士遊戲MASOBUSexyClick涩点点赤鬼伯伯

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