PSG直落二不敵BLG遭淘汰　PCS最後一舞世界賽旅程謝幕

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》世界賽瑞士制賽程進入倒數，PCS 代表 PSG 戰績 1-2 面臨淘汰邊緣，11 日晚間與 LPL 頭種子 BLG 展開生死之戰，首局 PSG 一度取得 7k 領先優勢，沒想到被 BLG 打出大翻盤，第二局 PSG 無法招架住對手攻勢最終敗下陣來，世界賽總戰績 1-3 止步 16 強。

▼PCS世界賽旅程謝幕。（圖／翻攝自lolesports）

首局 PSG 前期 JunJia 往下半部進攻讓 Betty 取得良好發育，23 分鐘 PSG 擊殺對方打野後巴龍區拉扯出色，Azhi 凱能繞背搭配伊澤殘局收割，PSG 一度握著 7k 經濟領先，眼看有機會拿下電龍魂，沒想到 BLG 此時展開反擊，歐羅拉先行開團加上 PSG 凱能和犽凝第一時間沒有威脅到後排，反而 Bin 賈克斯完成殘局收割。這波 BLG 不僅中斷 PSG 電龍魂，拿到人頭及物件賞金經濟差距逐漸縮小，最終 Bin 賈克斯關鍵繞背開團，成功帶領 BLG 完成翻盤取得 1-0。

第二局 PSG 選出史矛德較為發育陣容，不過前期遇上亂流被 Knight 拿到 4/0/1 開局，中期 PSG 憑藉幾波強開硬是把經濟夾在 2k 左右，然而 23 分鐘 PSG 主動傳送繞背想開團，BLG 第一時間拉開後，又是 Bin 賈克斯找到很好 TP 位置進場暈三個，這波打完 BLG 拿下 Ace 以及巴龍奠定勝基，最終 BLG 系列賽直落二拿下勝利，同時宣告 PSG 這五年世界賽之旅劃下句點，明年 PCS 將與 VCS、LJL 組成新聯賽 LCP（League of Legends Championship Pacific）。