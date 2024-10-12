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PSG直落二不敵BLG遭淘汰　PCS最後一舞世界賽旅程謝幕

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》世界賽瑞士制賽程進入倒數，PCS 代表 PSG 戰績 1-2 面臨淘汰邊緣，11 日晚間與 LPL 頭種子 BLG 展開生死之戰，首局 PSG 一度取得 7k 領先優勢，沒想到被 BLG 打出大翻盤，第二局 PSG 無法招架住對手攻勢最終敗下陣來，世界賽總戰績 1-3 止步 16 強。

▼PCS世界賽旅程謝幕。（圖／翻攝自lolesports） ▲▼PSG世界賽旅程謝幕。（圖／翻攝自lolesports）

首局 PSG 前期 JunJia 往下半部進攻讓 Betty 取得良好發育，23 分鐘 PSG 擊殺對方打野後巴龍區拉扯出色，Azhi 凱能繞背搭配伊澤殘局收割，PSG 一度握著 7k 經濟領先，眼看有機會拿下電龍魂，沒想到 BLG 此時展開反擊，歐羅拉先行開團加上 PSG 凱能和犽凝第一時間沒有威脅到後排，反而 Bin 賈克斯完成殘局收割。這波 BLG 不僅中斷 PSG 電龍魂，拿到人頭及物件賞金經濟差距逐漸縮小，最終 Bin 賈克斯關鍵繞背開團，成功帶領 BLG 完成翻盤取得 1-0。

第二局 PSG 選出史矛德較為發育陣容，不過前期遇上亂流被 Knight 拿到 4/0/1 開局，中期 PSG 憑藉幾波強開硬是把經濟夾在 2k 左右，然而 23 分鐘 PSG 主動傳送繞背想開團，BLG 第一時間拉開後，又是 Bin 賈克斯找到很好 TP 位置進場暈三個，這波打完 BLG 拿下 Ace 以及巴龍奠定勝基，最終 BLG 系列賽直落二拿下勝利，同時宣告 PSG 這五年世界賽之旅劃下句點，明年 PCS 將與 VCS、LJL 組成新聯賽 LCP（League of Legends Championship Pacific）。

關鍵字：英雄聯盟

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