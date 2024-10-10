《寶可夢GO》推出「全國旅遊指南」　 46條路線抓寶玩遍日本

記者楊智仁／綜合報導

「Pokémon GO （寶可夢GO）」自 2016 年發行以來風靡全球，在台灣也引起風潮。過去《Pokemon GO》就時常與日本各都市合作推出相關主題活動，這次更攜手知名旅遊雜誌《地球の歩き方》帶來日本共 46 條路線旅遊指南。

▼《Pokemon GO》日本旅遊指南。（圖／翻攝自Pokemon GO官網）

擴增實境類手機遊戲《Pokémon GO》讓玩家在以現實世界為平台，捕捉、戰鬥、訓練和交易「寶可夢」，光是 2016 年發售該年遊戲下載量在全球範圍內已超過 1 億次，如今也有許多相關活動推出，像是去年日本淺草市的「浅草ルート八景 」、今年 5 月 Pokémon GO Fest 2024 仙台市、即將在 11 月舉辦的 Pokémon GO 曠野地帶：福岡等等。如今日本旅遊雜誌《地球の歩き方》也看準機會與《Pokémon GO》合作。

這次雜誌總共有 46 個官方路線涵蓋日本全國，實際觀光景點與遊戲中各種「路線」結合帶來更有趣的旅遊規劃，像是日本橋路線就包含「三井紀念美術館、日本橋、日本橋高島屋S.C.、丸善 日本橋店」等等，還有特設網站以及 Google 地圖讓玩家們更方便查看。只要期間內在日本全國寶可夢中心消費就能夠免費獲得紙本雜誌，同時東京、函館、福岡三地 10 月 - 11 月會依序設立限定宣傳快閃店，喜歡寶可夢的玩家們不妨跟著這份路線來一趟特別的日本之旅。