ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《怪獸8號》主題餐廳下周西門登場　神秘幼獸變身甜點進入怪獸世界

記者楊智仁／綜合報導

《怪獸8號》由松本直也創作連載於知名漫畫平台「少年JUMP+」，截至 2024 年 6 月《怪獸8號》在「少年JUMP+」上點閱數超過 6 億次，實體漫畫銷售量亦超過 1,000 萬冊，今年 4 月改編為動畫受到矚目，官方更宣布了動畫續篇製作確定，如今「FANFANS CAFÉ X 怪獸8號」快閃主題餐廳即將在 10 月中登場。

▼《怪獸8號》快閃主題餐廳。（圖／翻攝自FanFans Cafe 粉粉快閃主題餐廳）▲▼怪獸8號。（圖／翻攝自FanFans Cafe 粉粉快閃主題餐廳）

這次「FANFANS CAFÉ X 怪獸8號」快閃主題餐廳，一進門就能防衛隊 1:1 角色立牌陪伴大家！用餐時抬頭看看天花板，本次合作特別還原動畫中戰場常見的無人機裝飾，玻璃貼則選用封鎖欄等作品元素，更將經典名場面集合成拍照打卡牆，瞬間進入怪獸8號的世界觀中，一同見證防衛隊員們熱血時刻。

本次以角色們喜愛的美食、視覺及特色延伸，共推出了四道主餐，四道甜點及六款飲品。每道主餐及甜點都會附上對應角色的書籤透卡或角色Q板插卡，飲品則推出怪獸8號 「藍莓爆爆珠氣泡飲」、卡夫卡「蜜桃紅茶」、雷諾「蝶豆花蜂蜜奶綠」等...瓶身特別效仿動畫中雷諾在清理公司首次出勤時，前輩卡夫卡提供的綜合維他命袋裝造型，拿在手上彷彿能收穫來自卡夫卡加油打氣的溫柔能量。

現場有豐富周邊包含老帽及雙面漁夫帽，漁夫帽的雙面造型分別為怪獸清理公司及日本防衛隊，T恤則印製上防衛隊標誌及角色的經典台詞，更有怪獸發生中及怪獸清理公司的設計款托特包。多款服飾及配件將獨特視覺穿戴上身，吸引眾人目光，引領屬於《怪獸8號》粉絲們的專屬潮流。

▲▼怪獸8號。（圖／翻攝自FanFans Cafe 粉粉快閃主題餐廳）

【西門店】
活動地點｜台北市萬華區昆明街92之1號5樓
活動期間｜2024.10.17-2024.11.26
營業時間｜11:00 - 20:30

【一中店】
活動地點｜台中市北區太平路22號2樓
活動期間｜2024.10.18-2024.11.27
營業時間｜11:00 - 20:30

關鍵字：怪獸8號

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

《怪獸8號》主題餐廳下周西門登場　神秘幼獸變身甜點進入怪獸世界

《我推的孩子》橫槍萌果喊：想畫我推同人誌　網超嗨敲碗趕緊出

任天堂台北快閃店下周登信義A9　入場發整理券、滿滿瑪利歐周邊

《柯南》推出「怪盗基德撲克牌槍」　BGM響起發射黑桃A、預告信

高人氣續作「藍色監獄、BLEACH 死神」領軍！羚邦新番14部一次看

《光與夜之戀》極樂嘉年華活動登場　43+N抽等你拿

Faker為了職業生涯主動改變操作姿勢　網敬佩：這就是神

《沉默之丘 2 重製》不畏「政確」獲好評　媒體盛讚：超越經典

奧運短跑冠軍收到《遊戲王》大禮包！限量青眼白龍鞋、純銀卡牌

台北寶可夢中心推喵喵、新葉喵「可水洗娃娃」　噴火龍紙模型DIY

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

直擊／黃牛阿嬤吐心聲

台北寶可夢中心推「可水洗娃娃」

《咒術》五條悟Coser表演人體切割魔術

羚邦新番「藍色監獄、BLEACH 死神」領軍

Faker為了續職業生涯主動改變操作姿勢

《刀劍神域》最新主機遊戲上市

《遊戲王》25周年聯名服飾

《沉默之丘 2》重製大獲好評

真人《我推的孩子》正式預告曝光

《暗黑IV：憎恨之軀》延後開服

最新新聞

《怪獸8號》主題餐廳下周西門登場

橫槍萌果：想畫《我推的孩子》同人誌

任天堂台北快閃店下周登信義A9

《柯南》推出怪盗基德撲克牌槍

羚邦新番「藍色監獄、BLEACH 死神」領軍

《光與夜之戀》極樂嘉年華活動

Faker為了續職業生涯主動改變操作姿勢

《沉默之丘 2》重製大獲好評

奧運短跑冠軍獲《遊戲王》大禮包

台北寶可夢中心推「可水洗娃娃」

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366