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《柯南》推出「怪盗基德撲克牌槍」　BGM響起發射黑桃A、預告信

記者楊智仁／綜合報導

由青山剛昌老師所繪《名偵探柯南》可謂是家喻戶曉的作品，漫畫連載至今迎來 30 周年，劇場版也是每一年都在刷新紀錄，M27《名偵探柯南：100 萬美元的五稜星》157 億日圓票房佳績，而這次日本萬代玩具公司也推出「怪盜基德撲克牌槍」讓粉絲們在現實中也能感受怪盜帥氣魅力。

▼怪盜基德撲克牌槍。（圖／翻攝自@oricon_anime_推特）▲▼怪盜基德。（圖／翻攝自推特）

怪盜基德可以說是《名偵探柯南》人氣最高的角色之一，全白服裝配上帥氣帽子乘著滑翔翼在空中翱翔相當帥氣，撲克牌槍更是他最常使用的武器之一，而這次所推出「怪盜基德撲克牌槍」預計 2025 年 3 月發售，金屬質感的銀色塗裝完美還原動畫內造型，尺寸 26 公分並附上撲克牌黑桃A、以及預告信，一旁還印著怪盜基德招牌圖示，把兩者放入槍中，就可以化身為怪盜射出撲克牌。商品收錄著怪盜基德（CV：山口勝平）所錄製新台詞和 BGM《怪盜基德的預告信》更具有臨場感。

▲▼怪盜基德。（圖／翻攝自推特）▲▼怪盜基德。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：名偵探柯南怪盜基德撲克牌槍玩具動畫

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